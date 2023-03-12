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Депутаты АрхГорДумы поздравили женщину, пережившую Сталинградскую битву

В выходные Валентина Васильевна Котельникова отметила свой День рождения. Валентина Васильевна – удивительная, очень мудрая и всегда на позитиве женщина. Она – единственная в нашем городе представитель движения «Дитя военного Сталинграда», ведет активную общественную деятельность. Являясь руководителем Соломбальского совета ветеранов и руководителем комиссии по патриотическому воспитанию городского Совета ветеранов, на регулярной основе посещает с лекциями архангельские школы и колледжи.

Председатель Архангельской городской Думы Валентина Сырова и руководитель фракции «Единая  Россия» Иван Воронцов в торжественной форме, на улице, поздравили яркого представителя общественного  движения старшего поколения с праздником.

«От лица нашей партии «Единая Россия» и себя лично поздравили Валентину Васильевну Котельникову с Днем рождения. В поздравлении помогал наш Архангельский военный оркестр (коллективу — огромное спасибо!). Горжусь, что Валентина Васильевна живет и трудится в нашем городе, а также принимает самое активное участие в воспитании архангельской молодежи», - отметила Валентина Сырова.

По словам Ивана Воронцова, благодаря усилиям Валентины Котельниковой  юные архангелогородцы учатся чтить традиции, заложенные старшими поколениями, взрослеть и воспитывать в себе патриотические чувства. «За Ваши труд и мужество будет благодарно не одно поколение северян!» - обратил внимание в своем поздравлении депутат.

Народные избранники пожелали имениннице самого крепкого здоровья, счастья, бодрости духа, мира и благополучия. 

 

17 апрель 10:58 | : Политика

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