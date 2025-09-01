Вверх
Дмитрий Морев в Национальном рейтинге мэров

Эксперты отмечают, что новый политический сезон стартовал для мэрского корпуса, как и для других уровней элиты, в конце августа. Начиная с этого периода, буквально за несколько недель мэры получили новый «заряд бодрости», который по своей наполненности превышает два месяца. Далее идет рассказ о задержании мэра Владимира, который, на свою беду, связался с кладбищенской мафией. Как предупреждение…

Итак:

Первые три места занимают: Сергей Собянин (Москва), Александр Беглов (Санкт-Петербург), Хас-Магомед Кадыров (Грозный).

Последние три: Максим Семенов (Биробиджан), Карим Сааган-оол (Кызыл), Джамбулат Салавов (Махачкала).

Градоначальник Архангельска Дмитрийй Морев на 68 месте.

Комментарий эксперта:

- Прошедшие в начале сентября выборы губернатора косвенно затронули и главу Архангельска Дмитрия Морева. Ни для кого не секрет, что он – протеже первого заместителя главы региона Ваге Петросяна, 5 лет назад поставлен на должность только что избранным Александром Цыбульским, соответственно, за все свои поступки отвечает перед областным правительством. К тому же у него самого заканчивается первый пятилетний срок полномочий, и нужно все время подтверждать свою состоятельность в должности градоначальника. Тем более, что конец лета этому способствует – время окончания ремонтов.

В частности, Набережная Северной Двины, участок от ЛВЗ до ул. Гагарина. Техническая готовность на начало августа — 75%. Дорожки готовы на 90%, в работе – ограждения металлического спуска на берег. Раньше, чтобы попасть к реке, нужно было идти под гору по грунту. Теперь будет удобный спуск с видовыми площадками, которые можно использовать как фотозоны. И то, что часто остается за кадром, это – трудности с поставками паркового оборудования. У изготовителей фонарей, скамеек, качелей самая горячая пора – благоустройство летом идет во всех городах, заказов много. Приходится заранее составлять планы, договариваться, держать исполнение заказом на постоянном личном контроле.

Отдельная история – с островными территориями Архангельска. Это как отдельное муниципальное образование, где жизнь в разы усложнена водоразделом (Северная Двина) с основной частью города, всё доставляется речным транспортом. Отсюда – безобразное состояние дорог, свалки мусора, превышающие пределы допустимого, настоящая борьба с подрядными организациями, получившими муниципальный заказ и только потом думающими, как его исполнять. А еще нужно успокоить и подбодрить «островитян». Хотя бы словом.

Ну, а кто сказал, что мэрский хлеб сладок?

26 сентябрь 08:30 | : Политика

