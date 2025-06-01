Дмитрий Морев в Национальном рейтинге мэров

Опубликован Национальный рейтинг мэров столиц субъектов Федерации за июнь-июль текущего года.

Эксперты рейтинга отмечают общую тенденцию - повестка, которая была центральной для представителей мэрского корпуса, практически полностью совпадала с губернаторской, что объясняется как минимум двумя причинами. Первая – то, что руководители региональных столиц уже давно де-факто (а в последнее время все больше и де-юре) входят в структуру правительств субъектов Федерации, являясь чем-то вроде «министров по управлению стратегическими территориями». Вторая причина – вышеуказанная центральная повестка сейчас является общей для всех региональных элит, в число которых входят как губернаторы, так и мэры.

Еще одна тенденция, о которой говорят политологи – отмена прямых выборов мэров не стала панацеей, назначенные вылетают со своих мест, а то и садятся, никак не реже, чем избранные. Как раз сейчас по стране идет очередная такая «чистка».

Итак…

Первые три места заняли: Сергей Собянин (Москва), Александр Беглов (СПб), Ильсур Метшин (Казань).

Последние три: Карим Сааган-оол (Кызыл), Максим Семенов (Биробиджан), Джамбулат Салавов (Махачкала).

Мэр Архангельска Дмитрий Морев занимает 70-е место. Комментарий эксперта рейтинга:

- Первые два летних месяца в Архангельске отметились сначала непривычными даже для севера холодами, помноженными на дожди, протяженностью в несколько суток, а после – настоящей южной жарой, которую плохо переносить местное население. Стоит ли говорить, что из-за перечисленных катаклизмов настроение горожан было ниже среднего. Свою порцию негатива добавил и монополист в сфере отопления и горячей воды, компания ТГК-2. Ее руководство не так давно сменилось (по причине посадки предыдущего), но стиль работы мало изменился. За что нынешнее получило публичный разнос от главы города, определившего крайние сроки подачи горячей воды. Которые были выдержаны не во всех домах, но здесь уже виновата изношенность коммунальных сетей. Впрочем, мэру и за них периодически «прилетает» на орехи от губернатора.

Еще одна большая проблема города – рухнула стратегически важная для городского движения эстакада. В Архангельские и без того возникают невиданные еще десять лет назад автомобильные пробки (что, впрочем, говорит об общем росте благосостояния населения). Глава города, если не днюет и ночует на месте капитального ремонта, то не оставляет его своим вниманием, подгоняя исполнителей и организовывая доставку необходимых материалов. Народ же, как обычно, ждет от него волшебства и чародейства на уровне Гарри Гудини.

А лето, как известно, самая горячая пора для любого ремонта. Особенно дорожного, весь мир давно смеется над манерой русских класть асфальт или в осеннюю грязь, или в лютые морозы (там серьезная разница в расценках работ). Этим летом продолжается реновация одной из ключевых транспортных артерий столицы Поморья – проспекта Ломоносова. Там, что называется, полный апгрейт – от скамеечек в новых зонах отдыха до транспортных «карманов». И тут спасибо губернатору Цыбульскому, который, отличие от трех своих предшественников, уделяет Архангельску особое внимание. Урожденный москвич прекрасно понимает, каким должно быть «лицо» всей области.

Кстати, этим сентябрем у Дмитрия Морева истекает пятилетний срок управления городом. Система выборов глав городских муниципалитетов изменена – теперь заявки на кандидатство подают не все желающие, а только два человека, одобренных свыше, из них и будут выбирать депутаты. Уже заключаются пари – ждать драматического спектакля или протокольного собрания. Первое было бы предпочтительней.