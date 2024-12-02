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Дмитрий Морев в итоговом Национальном рейтинге за 2024 год

Политологи отмечают, что уходящий год оказался весьма многогранным для представителей мэрского корпуса, однако эта многогранность отнюдь не означала разнонаправленности. В целом все векторы происходивших событий вели в одну точку – централизацию и «вертикализацию», просто некоторые из них в уходящем году уже заканчивались, а некоторые только начинали набирать обороты или приближались к пиковой точке.

Также стоит отметить, что в Год Дракона фактически завершился процесс отмены прямых выборов глав региональных столиц, «пал» последний оплот былой муниципальной вольницы на Дадьнем Востоке. То есть, мэров теперь рассматриваем исключительно с практической хозяйственной точки зрения, но никак не с самостоятельной политической (Собянин, понятное дело, не в счет).

Итак…

Первые три места рейтинга заняли: Сергей Собянин (Москва), Ильсур Метшин (Казань), Хас-Магомет Кадыров (Грозный).

Последние три: Антон Науменко (Курган), Максим Семенов (Биробиджан), Карим Сааган-оол (Кызыл).

Мэр Архангельска Дмитрий Морев на 67-м месте.

Комментарий эксперта:

Одним из главных событий уходящего 2024 года стал 440-летний юбилей Архангельска. Естественно, что основная нагрузка по его организации легла на плечи непосредственно градоначальника Дмитрия Морева. Перечисление всех связанных с этим событием мероприятий и программ градообустройства не выдержит никакой формат, тем более комментария к рейтингу. Поэтому скажу одно – гости города, разобравшие все места в отелях, остались довольны. Ну, а всем горожанам не угодишь… Всё зависит от склочности каждого характера.

 Впервые за долгие годы, наверное, с конца 80-х, была приведена в порядок главная городская артерия – проспект Ломоносова. Причём по большому счёту ей дан полноценный капремонт. То есть не только дорожное полотно, но и пешеходная зона.

 Осенью Архангельск отметил 15-летие награждения званием «Город воинской славы». Событие ознаменовалось тем, что принять в нём деятельное участие были приглашены бывшие мэры, проживающие на данный момент в городе, а также спикеры городского парламента разных лет. К этому же хочется добавить установку памятника Якову Ивановичу Лейцингеру, дореволюционному городскому главе, оставившему после себя добрую память и пример разумного управления. Главный энтузиаст его установки – действующий городской глава Морев.

 В городе наконец-то появилась первая специализированная собачья площадка, отрада всех собачников. Обещают, что это только пробный шар… 

19 декабрь 08:34 | : Политика

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