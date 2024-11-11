Новые детские площадки появятся в Няндомском округе

Благодаря реализации Народной программы «Единой России» и выделенным субсидиям на социально-экономическое развитие Няндомского округа, в деревне Петариха Мошинского территориального отдела появились новые объекты для детей и взрослых!



В Петарихе открылась яркая и современная детская площадка, оборудованная игровым комплексом, качелями и удобными лавочками. На создание этой зоны отдыха для детей было выделено 2 миллиона рублей. Дети и родители уже оценили новый объект, создающий благоприятные условия для игр и развития.



Кроме того, обновлен спортивный зал Мошинской средней школы. За 1 миллион рублей приобретены и установлены новые тренажёры, которые теперь используются для проведения внеурочных занятий, тренировок спортивных секций и активного отдыха.



Это лишь часть работы, проводимой «Единой Россией» в рамках Народной программы, направленной на улучшение качества жизни в Няндомском округе. Создание комфортных условий для детей и взрослых – один из важнейших приоритетов Партии.