Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Новые детские площадки появятся в Няндомском округе

Благодаря реализации Народной программы «Единой России» и выделенным субсидиям на социально-экономическое развитие Няндомского округа, в деревне Петариха Мошинского территориального отдела появились новые объекты для детей и взрослых!

 В Петарихе открылась яркая и современная детская площадка, оборудованная игровым комплексом, качелями и удобными лавочками. На создание этой зоны отдыха для детей было выделено 2 миллиона рублей. Дети и родители уже оценили новый объект, создающий благоприятные условия для игр и развития.

 Кроме того, обновлен спортивный зал Мошинской средней школы. За 1 миллион рублей приобретены и установлены новые тренажёры, которые теперь используются для проведения внеурочных занятий, тренировок спортивных секций и активного отдыха.

 Это лишь часть работы, проводимой «Единой Россией» в рамках Народной программы, направленной на улучшение качества жизни в Няндомском округе. Создание комфортных условий для детей и взрослых – один из важнейших приоритетов Партии.

 

04 декабрь 12:51 | : Политика / Экономика

Главные новости


Кодино как оно есть. Онежский поселок существует без элементарных удобств
Имена северян из 1549 года

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Декабрь 2024 (54)
Ноябрь 2024 (413)
Октябрь 2024 (409)
Сентябрь 2024 (343)
Август 2024 (343)
Июль 2024 (331)



Деньги


все материалы
«    Декабрь 2024    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20