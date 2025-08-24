Вверх
Архангелогородка Варвара Попова достойно выступила на всероссийском конкурсе

Ученица 10-го класса Архангельской школы №14 Варвара Попова приняла участие в конкурсе "Юная Краса ЖКХ", организованном Советом по профессиональным квалификациям в ЖКХ при поддержке Минстроя РФ и партии «Единая Россия». Варвара представила свой проект «Всё начинается со школьного двора» в номинации «Создание комфортной городской среды».


  Варвара - инициатор и автор проекта по благоустройству территории 14-й школы Архангельска, благодаря которому создано современное и функциональное пространство для отдыха и активного времяпрепровождения.

  «Я предложила организовать многофункциональное пространство для учащихся школ города, воспитанников детских садов, родителей и всех архангелогородцев,» — отметила Варвара.

 Гордимся Варварой и ее вкладом в благоустройство родного города! Ее участие в конкурсе - это вдохновляющий пример для молодого поколения!



22 сентябрь 09:19 | : Экономика

