Ирина Гехт – их губернатор

Сегодня, рано поутру, депутаты окружного Собрания НАО выбрали губернатором Ирину Гехт (Единая Россия») 16-ю голосами

Ей оппонировали Михаил Райн (КПРФ) – 5 голосов и Татьяна Антипина (СР) – 0 голосов.

До этого Ирина Альфредовна два года трудилась в поте лица на должности премьера Запорожской области. Сама уроженка Курганской области, но выросла в ХМАО. Поработала министром в правительстве Челябинской области, доросла до зампреда. Затем место сенатора в Совете Федерации, откуда и отбыла в Новороссию.

Наблюдатели от редакции посмеиваются, что пример Ирины Гехт окончательно дезавуировал известную русскую присказку «где родился, там и пригодился».