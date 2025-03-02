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Ненецкий автономный округ возглавила женщина с амбициями

Как мы сообщали ранее, глава НАО Юрий Бездудный объявил о своей отставке в надежде на «новую интересную работу».

Вчера поздно вечером пришло сообщении о назначении на освободившуюся должность Ирины Альфредовны Гехт, о чем заполярный округ гудел уже с середины дня.

Строчки из президентского Указа:

1. Принять отставку губернатора Ненецкого автономного округа Бездудного Ю.В. по собственному желанию.

2. Назначить Гехт Ирину Альфредовну временно исполняющей обязанности губернатора Ненецкого автономного округа до вступления в должность лица, избранного губернатором Ненецкого автономного округа.

3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания

Кратко о новом губернаторе.

Из поволжских немцев, сосланных в известные годы в Казахстан.

Родилась в 1969 году в городе Щучье Курганской области.

По образованию историк, в университете специализировалась на изучении истории КПСС.

Партийную карьеру начинала с «Справедливой России», позже перешла в «Единую Россию».

Политическую карьеру начала в Челябинске. 

С 2003 года — член общественного совета при Комитете по социальной политике Законодательного собрания Челябинской области.
 В 2006 году избрана в Общественную палату Челябинской области, в 2008 году единогласно переизбрана в ее второй состав.
 С 2009 года  — заместитель председателя Общественной палаты Челябинской области.
 С 28 апреля 2010 года — первый заместитель Министра социальных отношений Челябинской области.
 1 февраля 2011 года назначена Министром социальных отношений Челябинской области.
 С 19 ноября 2012 года — заместитель губернатора Челябинской области, с 2013 года — заместитель председателя правительства Челябинской области, курирующий работу региональных органов исполнительной власти — Министерств социальных отношений, здравоохранения, образования и науки Челябинской области, Главного управления по труду и занятости населения Челябинской области.
 С 24 сентября 2014 года — член Совета Федерации, представитель от исполнительного органа власти Челябинской области, заместитель председателя Комитета по аграрно-продовольственной политике и природопользованию.
 21 сентября 2019 года была назначена первым заместителем губернатора Челябинской области.
 В мае 2024-го Гехт стала председателем правительства Запорожской области.
 С 2025 года - заместитель полномочного представителя президента РФ в СЗФО.

Пока всё…

19 март 07:48 | : Политика

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