Ненецкий автономный округ возглавила женщина с амбициями

Как мы сообщали ранее, глава НАО Юрий Бездудный объявил о своей отставке в надежде на «новую интересную работу».
Вчера поздно вечером пришло сообщении о назначении на освободившуюся должность Ирины Альфредовны Гехт, о чем заполярный округ гудел уже с середины дня.
Строчки из президентского Указа:
1. Принять отставку губернатора Ненецкого автономного округа Бездудного Ю.В. по собственному желанию.
2. Назначить Гехт Ирину Альфредовну временно исполняющей обязанности губернатора Ненецкого автономного округа до вступления в должность лица, избранного губернатором Ненецкого автономного округа.
3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания
Кратко о новом губернаторе.
Из поволжских немцев, сосланных в известные годы в Казахстан.
Родилась в 1969 году в городе Щучье Курганской области.
По образованию историк, в университете специализировалась на изучении истории КПСС.
Партийную карьеру начинала с «Справедливой России», позже перешла в «Единую Россию».
Политическую карьеру начала в Челябинске.
С 2003 года — член общественного совета при Комитете по социальной политике Законодательного собрания Челябинской области.
В 2006 году избрана в Общественную палату Челябинской области, в 2008 году единогласно переизбрана в ее второй состав.
С 2009 года — заместитель председателя Общественной палаты Челябинской области.
С 28 апреля 2010 года — первый заместитель Министра социальных отношений Челябинской области.
1 февраля 2011 года назначена Министром социальных отношений Челябинской области.
С 19 ноября 2012 года — заместитель губернатора Челябинской области, с 2013 года — заместитель председателя правительства Челябинской области, курирующий работу региональных органов исполнительной власти — Министерств социальных отношений, здравоохранения, образования и науки Челябинской области, Главного управления по труду и занятости населения Челябинской области.
С 24 сентября 2014 года — член Совета Федерации, представитель от исполнительного органа власти Челябинской области, заместитель председателя Комитета по аграрно-продовольственной политике и природопользованию.
21 сентября 2019 года была назначена первым заместителем губернатора Челябинской области.
В мае 2024-го Гехт стала председателем правительства Запорожской области.
С 2025 года - заместитель полномочного представителя президента РФ в СЗФО.
Пока всё…