Мезенские депутаты установили единовременную выплату контрактникам

13 вопросов повестки дня рассмотрели депутаты на очередной, тридцатой сессии окружного Собрания.

Основные – финансовые: об исполнении бюджета Мезенского округа за 1 полугодие 2025 года и о внесении изменений в бюджет текущего года.

Кроме того, депутаты утвердили внесение изменений в Положение о муниципальном земельном контроле, в прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов, в Порядок предоставления служебных жилых помещений, включенных в специализированный жилищный фонд Мезенского округа.

Также депутатам предложили для рассмотрения порядок предоставления единовременной денежной выплаты гражданам, заключившим контракт с Министерством обороны РФ о прохождении военной службы. Порядок был одобрен и принят народными избранниками.



Сумма единовременной выплаты, которую предполагается выплачивать контрактникам, отобранным Военным комиссариатом Мезенского и Лешуконского районов, составит 115 тысяч рублей.