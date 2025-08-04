Вверх
Архангельская область влилась в программу модернизации школьной инфраструктуры

С 2022 года по всей стране капитально отремонтированы 5602 зданий школ…

«Единая Россия» оценивает готовность объектов, которые ремонтируются и строятся по совместной с федеральным Правительством программе, - партия включилась в её реализацию по прямому поручению Президента, подчеркнул секретарь Генсовета партии Владимир Якушев на всероссийском штабе по программе строительства и капремонта объектов образования.

«Конкретные действия со стороны родителей, педагогов, партийцев, работа с Минпросвещения позволили завершить большой объём работ к 1 сентября. В чистых, светлых классах у детей растёт интерес к учёбе, науке, творчеству. В залах и на площадках с современным оснащением они охотнее занимаются спортом. В комфортных условиях иначе работается учителям. И сами школы становятся точками роста для сёл, посёлков и городов», - сказал он.

Владимир Якушев поблагодарил управленческие команды регионов за работу по программе строительства и капремонта школ, детсадов и колледжей.

«Единая Россия» вместе с родителями и учителями контролирует ход работ на каждом этапе. Проделана колоссальная работа, но ни в коем случае мы не можем позволить себе снижать планку. Перед нами стоят не менее серьёзные задачи на следующий год. Будем их выполнять также организованно и в срок», - акцентировал внимание секретарь Генсовета. В свою очередь, министр просвещения Сергей Кравцов сообщил, что до конца года по программе «Единой России» и Минпросвещения капремонт завершится в 580 школах. Программой охвачено уже 17% школ. К началу учебного года по всей стране по программе отремонтируют и построят порядка 5600 школ, отметил он.

«Перечень работ за счёт софинансирования из федерального бюджета дополнен ремонтом спортивных сооружений и отдельно стоящих санитарных узлов. То есть программа комплексно охватывает не только школы, но и школьные территории», — рассказал Сергей Кравцов.

Он напомнил, что с 2025 года по поручению Президента и при поддержке «Единой России» идёт реализация двух новых программ — по капремонту дошкольных зданий и колледжей.

«До конца года мы должны отремонтировать 143 детских сада и 78 колледжей. Из них к 1 сентября по этим двум программам будет отремонтировано более 60 зданий», — добавил министр.

По его словам, до 2030 года в регионах построят 150 новых школ, 100 детсадов и 12 передовых школ. «Уже в этом году Минпросвещения с регионами приступит к строительству 64 школ, 57 детских садов и пяти передовых школ. Эти объекты введут в 2027 году», — сообщил Сергей Кравцов.

На обратную связь по ВКС вышли представители регионов. В Белгородской области по итогам 2025 года каждый третий ребёнок, это 100 тысяч человек, будут ходить в капитально отремонтированные или новые детские сады и школы, сообщил секретарь реготделения «Единой России», губернатор Вячеслав Гладков. «Несмотря на то, что у нас сохраняется достаточно сложная обстановка из-за того, что происходят ежедневные атаки, мы понимаем, что образование для нас является символом надежды и победы, что заставляет нас двигаться вперёд. В Белгородской области 1 сентября вводятся две новых школы, 15 будет капитально отремонтировано. Мы сегодня находимся в сельской школе площадью 30 тысяч квадратных метров. Вокруг разбит парк 6 гектаров. Это школа полного дня, когда ребёнок может не просто получить знания, но и здесь же выучить уроки, позаниматься танцами, сходить в бассейн, секции, борцовский зал. В рамках антитеррористической защищённости объектов сюда могут прийти все жители микрорайонов», – рассказал он.

Программа капремонта школ даёт новую жизнь образовательным учреждениям региона, которые часто не видели обновления с момента их основания в 1950-1960-х годах, подчеркнул секретарь Севастопольского реготделения партии, губернатор Севастополя, председатель правительства города Михаил Развожаев.

«1 сентября мы открываем 4 полностью обновлённые школы №№9, 10, 13, 41. В реализации ещё пять школ, всё идет по графику. Партийный контроль за ремонтом и строительством новых объектов осуществляется на всех уровнях. Школа №41 имени Героя Советского Союза Ивана Яцуненко 1960 года постройки, в которой мы находимся, сегодня выглядит, как совершенно современный объект. Провели благоустройство, поменяли внутриплощадочные сети. В отремонтированных школах по партийному проекту «Лица Героев» созданы четыре больших мурала в честь Героев разных лет», – сообщил он.

В свою очередь член Высшего совета «Единой России», глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник отметил, что по программе, которую реализует партия с Минпросвещения, на территории региона отремонтировано 9 школ и 2 детских сада. «Объём финансирования превышает 870 миллионов рублей. Все материальные средства мы направляем на выполнение первоочередных задач, потому что весь предыдущий период украинской власти школьной инфраструктуре практически не уделялось внимания. В двух школах Алчевска полностью заменили отопление, в двух школах Старобельска полностью восстановлена кровля. В остальных школах тоже ведётся активный ремонт. Восстановление системы школьного образования является основополагающим базисом, в рамках которого мы будем воспитывать наших детей, от которых зависит будущее страны», - отметил он.

С 2025 года программа модернизации учреждений образования распространена на детсады и колледжи. По словам, Владимира Якушев, «Единая Россия» и Минпросвещения подведут первые итоги нового направления в конце 2025 года. По плану в этом году ремонтируется 78 объектов среднего образования и 143 детских сада.

«Партия сформировала реестр объектов, которые нуждаются в капитальном ремонте и передала его Министерству просвещения. Обязательства по контролю заходов ремонтных работ также остаются за «Единой Россией», мы продолжаем эту важную и нужную работу», - сказал он.

Владимир Якушев напомнил также, что перед началом учебного года «Единая Россия» инициировала несколько акций. Так, партийный проект «Безопасные дороги» провёл акцию «Дом - школа - дом». Активисты выявили учреждения, рядом с которыми есть опасные участки дорог, отсутствуют тротуары, предупреждающие знаки, светофоры.

 «Замечания необходимо устранить в обязательном порядке, ведь безопасность детей – важнейшая задача», - указал секретарь Генсовета. В заключение он поздравил всех с наступающим Днём знаний.

- Архангельская область активно участвует в федеральных проектах и президентской программе, направленных на обновление школьных систем образования, детских садов и учреждений профессионального образования. В этом году мы открываем двери двух новых современных школ: школы №95 в Архангельске и школы в Катунино Приморского округа. Это значительный результат, демонстрирующий нашу приверженность созданию комфортных и эффективных условий для обучения и развития подрастающего поколения. Важно отметить, что коллективы этих школ прошли курсы повышения квалификации, освоив работу с современным интерактивным оборудованием. Кроме того, завершен капитальный ремонт в 13 крупных школах области. Эти школы, получившие значительную модернизацию, вновь открываются для учеников и педагогов. Комплексный капитальный ремонт, в отличие от строительства новых объектов, позволяет в короткие сроки – за год-два – существенно повысить качество предметно-пространственной среды, создать современные и безопасные условия для обучения. Реализация этих проектов стала возможной благодаря слаженной работе команды специалистов из муниципалитетов, образовательных учреждений, наших однопартийцев, органов местного самоуправления, министерства образования и министерства строительства. Вчера в своем Послании Архангельскому областному Собранию губернатор Архангельской области Александр Цыбульский поставил задачу обновить еще 100 школ и 30 детских садов до 2030 года. Мы понимаем, что это потребует дифференцированного подхода: в ряде случаев необходим комплексный капитальный ремонт, в других – локальные работы по обновлению помещений и инженерных сетей. Также в планах – модернизация 15 учреждений среднего профессионального образования. В настоящее время в работе находятся 20 объектов – школы, детские сады и учреждения профессионального образования. Мы уже формируем планы на следующий год и продолжаем активную работу по улучшению образовательной инфраструктуры в Архангельской области. Уверен, что совместными усилиями мы сможем обеспечить нашим детям достойное будущее!, - прокомментировал региональный координатор партийного проекта «Новая школа», заместитель председателя Правительства Архангельской области Иван Дементьев.  

