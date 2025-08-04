Вверх
Каждый второй архангелогородец не хочет видеть релокантов на госслужбе

Каждый второй экономически активный житель Архангельска (48%) поддерживает предложение спикера Госдумы Вячеслава Володина не принимать на государственную службу и в государственные компании вернувшихся релокантов. «Не должны релоканты работать в госкомпаниях и на госслужбе, так как доверия к ним уже нет»; «Кто их, где, о чем уговорил?!»; «Захотел — уехал, захотел — приехал, на мой взгляд, такие люди ненадёжные», — комментируют опрошенные. Против предложения высказался каждый пятый респондент (22%), 

30% затруднились с ответом: «Если релоканты обладают образованием и опытом, необходимым государству и госкомпаниям, пусть работают»; «Граждане страны не могут лишаться своих гражданских прав или быть поражены в какой-либо законной деятельности. Госаппарат не вправе ограничивать передвижение граждан, выезд и въезд. Покидать страну и возвращаться в нее — это не преступление»; «Люди вернулись, а это значит, они поняли, что в этой стране лучше и будут работать на благо государства».

Среди мужчин поддержка ограничений для релокантов значительно выше (54% против 44% среди женщин).

Наиболее ярко разделились мнения представителей разных поколений. Молодежь до 35 лет проявляет наименьшую поддержку ограничений — всего 35%. С увеличением возраста опрошенных уровень поддержки запрета увеличивается, достигая 66% среди респондентов в возрасте 45+.

Похожая тенденция наблюдается и с увеличением уровня дохода: среди зарабатывающих до 50 тысяч рублей в месяц инициативу поддержали 46%, среди граждан с зарплатой от 100 тысяч — 57%.

Единственное, что удивляет нашу редакцию – кто и где видел вернувшегося релоканта (сам по себе редкий случай), который просится на госслужбу. Ну, разве что в теории…
29 август 08:00 | : Политика

