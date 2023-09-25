Быть животным в цирке? Мнения архангелогородцев разделились почти поровну

В России обсуждается запрет на использование животных в цирках. В том или ином виде эту идею поддерживает каждый второй экономически активный архангелогородец.

Каждый второй северянин против эксплуатации животных в цирках. 41% считает, что в России следует запретить участие в представлениях и диких, и домашних животных, еще 11% — против использования только диких зверей.



Среди женщин за цирки вообще без животных — 45%, только без диких животных — 13%. Мужчины реже демонстрируют зоогуманизм: 38 и 10% соответственно.



Респонденты с зарплатой до 50 тысяч рублей запрет на участие животных в представлениях поддерживают чаще тех, кто зарабатывает больше.



Самыми активными же сторонниками инициативы являются граждане до 34 лет: каждый второй из них против использования любых животных в цирках, еще 16% — против эксплуатации диких зверей.

(фото с https://balticnews.ru/wp-content/uploads/tsirk-3.jpg)