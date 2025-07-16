Следственные изоляторы Поморья готовятся к выборам

В трех следственных изоляторах УФСИН России по Архангельской области согласно постановлений территориальных избирательных комиссий будут открыты специализированные участки для голосования.

В учреждениях уголовно-исполнительной системы региона в избирательной кампании по выбору губернатора Поморья примут участие лица, содержащиеся в СИЗО и помещениях, которые функционируют в режиме СИЗО. Находящиеся под стражей обладают правом голоса до вступления приговора в законную силу.

В следственных изоляторах №1 и №4 в Архангельске, а также в и следственном изоляторе №3 г. Вельска уже созданы самостоятельные избирательные участки. В ПФРСИ при АВК и ОБ будут функционировать выездные участки. Во всех учреждениях согласованы и определены помещения, в которых будут работать члены избирательной комиссии. В них установят кабинки для голосования и урны для бюллетеней. В настоящее время сотрудники активно занимаются составлением списков избирателей, из-за специфики режимного учреждения число голосующих постоянно меняется.

В этом году избирательная кампания в СИЗО Поморья имеет новшество. Центризбирком одобрил специальный порядок голосования в следственных изоляторах для тех, кто находится за пределами своих регионов. Граждане с регистрацией в других субъектах РФ, где будут проходить выборы губернатора, смогут также принять участие в них, находясь в изоляторе Архангельской области, по месту фактического нахождения.