Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Следственные изоляторы Поморья готовятся к выборам

В трех следственных изоляторах УФСИН России по Архангельской области согласно постановлений территориальных избирательных комиссий будут открыты специализированные участки для голосования. 

В учреждениях уголовно-исполнительной системы региона в избирательной кампании по выбору губернатора Поморья примут участие лица, содержащиеся в СИЗО и помещениях, которые функционируют в режиме СИЗО. Находящиеся под стражей обладают правом голоса до вступления приговора в законную силу. 

В следственных изоляторах №1 и №4 в Архангельске, а также в и следственном изоляторе №3 г. Вельска уже созданы самостоятельные избирательные участки. В ПФРСИ при АВК и ОБ будут функционировать выездные участки. Во всех учреждениях согласованы и определены помещения, в которых будут работать члены избирательной комиссии. В них установят кабинки для голосования и урны для бюллетеней. В настоящее время сотрудники активно занимаются составлением списков избирателей, из-за специфики режимного учреждения число голосующих постоянно меняется.  

В этом году избирательная кампания в СИЗО Поморья имеет новшество. Центризбирком одобрил специальный порядок голосования в следственных изоляторах для тех, кто находится за пределами своих регионов. Граждане с регистрацией в других субъектах РФ, где будут проходить выборы губернатора, смогут также принять участие в них, находясь в изоляторе Архангельской области, по месту фактического нахождения.

 

22 август 10:21 | : Политика

Главные новости


«Свободу Виктору Перестукину!»
​Первый профсоюзный съезд в Архангельске как отражение своего времени

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Август 2025 (273)
Июль 2025 (399)
Июнь 2025 (402)
Май 2025 (395)
Апрель 2025 (408)
Март 2025 (425)



Деньги


все материалы
«    Август 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20