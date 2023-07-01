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Подследственные Поморья тоже сделали свой выбор

В Единый день голосования свое избирательное право смогли реализовать и лица, содержащиеся в учреждениях и находящиеся под контролем УФСИН России по Архангельской области. Они вместе с другими избирателями Поморья выбирали депутатов Архангельского областного Собрания депутатов восьмого созыва и депутатов Архангельской городской Думы двадцать восьмого созыва.

Всего в прошедшей избирательной кампании в региональной уголовно-исполнительной системе приняли участие чуть более 700 человек. Согласно действующему законодательству избирательным правом голоса обладают подозреваемые, обвиняемые и содержащиеся под стражей, приговор которых еще не вступил в законную силу, находящиеся в день проведения голосования в следственных изоляторах.  Самостоятельные избирательные участки работали  в СИЗО №1 и № 4, в них проголосовали около 300  человек. В данных учреждениях были выделены отдельные помещения, оборудованные всем необходимым для проведения тайного голосования.  

В Областной больнице УФСИН, СИЗО-3 и ПФРСИ, находящемся на территории Архангельской воспитательной колонии, для лиц, принимающих участие в избирательном процессе, проведение выборов обеспечили выездные избирательные комиссии. Также их представители посетили для проведения голосования и шесть участков, функционирующих как исправительные центры, на территории Поморья.  Здесь смогли отдать свой голос свыше 300 осужденных,  приговоренных к принудительным работам. 

Кроме того, в избирательном процессе была возможность поучаствовать около 50 подозреваемым и обвиняемым, находящимся под домашним арестом. Некоторые из них прибыли на избирательные участки с разрешения органов дознания, следствия и судов, а  к другой половине приехали члены избиркома. 

Представители аппарата уполномоченного  по правам человека в Архангельской области  и региональной  общественной наблюдательной комиссии проверили организацию хода голосования в учреждениях и УФИЦ регионального УФСИН, а также    соблюдение избирательных прав граждан и обеспечение всех необходимых требований при проведении процедуры голосования на режимной территории. 

 

11 сентябрь 13:23 | : Политика

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