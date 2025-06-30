Вверх
В Мезенском округе появился "Мост поколений"

15 августа в Кадровом центре по Мезенскому округу в рамках проекта областной службы занятости «Мост поколений» прошло мероприятие «Мобильная грамотность» призванное стать настоящим мостом между поколениями и помочь старшему поколению освоить мир цифровых технологий.


 На встречу были приглашены представители разных возрастов. Молодое поколение представил Маслов Максим. 

 Максим доступно и понятно рассказал о том, как пользоваться смартфоном или планшетом, раскрывая все его полезные функции. Особое внимание было уделено практическим аспектам: участники узнали, как скачивать и устанавливать полезные приложения, которые могут значительно облегчить повседневную жизнь. От общения с близкими через мессенджеры до получения информации, записи к врачу или оплаты счетов – спектр возможностей мобильных устройств оказался поистине впечатляющим.

 Мероприятие прошло в теплой и дружеской атмосфере, где каждый мог задать интересующий вопрос и получить исчерпывающий ответ. 



 


19 август 15:16 | : Политика

