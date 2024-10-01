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Настоятель архангельского храма запустил "Птицу счастья"

    Встречи с настоятелем архангельского храма святителя Тихона, Патриарха Всероссийского священником Василием Лапко регулярно проходят в культурном центре «Северный».

    «Встреча прошла в теплой дружеской атмосфере, говорили о важности сохранения семейных традиций, которые помогают сохранять и передавать культурные и исторические ценности от поколения к поколению, — рассказали об очередной встрече на странице культурного центра в социальной сети. — Участники встречи задавали вопросы, делились своим жизненным опытом. Отец Василий пригласил посетить храм, где он подробно сможет рассказать об истории храма, проведет экскурсию. Также участники проекта смогут посетить воскресную школу, пообщаться, поучаствовать в мастер-классе».

    Встречи с отцом Василием — часть проекта «Птица счастья», который стал победителем в конкурсе грантов «Семейный очаг» в рамках международной грантовой программы «Православная инициатива». По словам руководителя проекта Надежды Ситневой, инициатива направлена на создание новой формы досуга для жителей Северного округа областной столицы, который позволит объединить семьи, укрепить семейные связи и ценности. 

22 октябрь 10:00 | : Культура / Верую

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