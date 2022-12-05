Дмитрий Морев продвигает идею "Архангельск - город самых пунктуальных людей"

Глава столицы Поморья поделился планами, как помочь архангелогородцам нигде не опаздывать:

- Вопрос с установкой часов на здании МРВ решен. Я получил множество обращений от горожан в комментариях и личных сообщениях с просьбой вернуть возможность сверять время на площади у Морского-речного вокзала. Согласен с каждым, кто неравнодушен к благоустройству города, что это практично и дань традиции.



Я обратился к собственнику здания Морского-речного вокзала с идеей восстановления часов. Мы достигли договоренности, и электронное табло уже заказано. Доставка в Архангельск планируется в последних числах марта.



Это будут большие фасадные часы «Импульс» российского производства, которые обеспечивают яркое свечение, отображают время, дату и температуру воздуха в цифровом формате. А точность хода обеспечит встроенный спутниковый приёмник.



Занимаюсь и решением вопроса с циферблатом на фасаде Главпочтамта. Как только будет найдено решение, сообщу.