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В исправительных колониях Поморья готовят к сентябрю урны для бюллетеней

В УФСИН России по Архангельской области создана рабочая группа по подготовке и проведению выборов под председательством заместителя начальника Управления Владимира Тропова. 

В местах содержания под стражей граждане не лишаются своих избирательных прав. В единый день голосования, 10 сентября, в учреждениях уголовно-исполнительной системы также проводятся выборы.  Созданная рабочая группа будет осуществлять координацию всех мероприятий по организации данного процесса. В каждом учреждении, где будет проводиться избирательная кампания создадут комиссии,  а в некоторых даже и самостоятельные избирательные участки.  Также будет осуществляться на постоянной основе взаимодействие с территориальными избирательными комиссиями по вопросам организацонно-методического обеспечения предстоящего голосования. 

Кроме этого в учреждениях УФСИН сотрудниками начинается работа по формированию  предварительных списков избирателей, а также обеспечивается информационное  сопровождение  об избирательных правах, о порядке совершения избирательных действия с учетом требований законодательства.  

 

11 июль 14:29 | : Политика

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