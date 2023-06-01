В исправительных колониях Поморья готовят к сентябрю урны для бюллетеней

В УФСИН России по Архангельской области создана рабочая группа по подготовке и проведению выборов под председательством заместителя начальника Управления Владимира Тропова.

В местах содержания под стражей граждане не лишаются своих избирательных прав. В единый день голосования, 10 сентября, в учреждениях уголовно-исполнительной системы также проводятся выборы. Созданная рабочая группа будет осуществлять координацию всех мероприятий по организации данного процесса. В каждом учреждении, где будет проводиться избирательная кампания создадут комиссии, а в некоторых даже и самостоятельные избирательные участки. Также будет осуществляться на постоянной основе взаимодействие с территориальными избирательными комиссиями по вопросам организацонно-методического обеспечения предстоящего голосования.

Кроме этого в учреждениях УФСИН сотрудниками начинается работа по формированию предварительных списков избирателей, а также обеспечивается информационное сопровождение об избирательных правах, о порядке совершения избирательных действия с учетом требований законодательства.