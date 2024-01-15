Архангельская пенитенциарная система готовится к президентским выборам

В учреждениях УФСИН России по Архангельской области проводится работа по подготовке и проведению избирательной кампании на выборах Президента Российской Федерации 15-17 марта.

В каждом следственном изоляторе и колонии, где содержатся лица, имеющие право голоса, созданы рабочие группы, которые по всем организационным мероприятиям сотрудничают с представителями территориальных избирательных комиссий. Уже сегодня проработан вопрос по организационно-методическому обеспечению хода голосования. В настоящее время в учреждениях УФСИН сотрудниками проводится работа по формированию списков избирателей, а также организовано информирование лиц об их избирательных правах, порядке и процедуре проведения голосования.

В местах содержания под стражей граждане не лишаются своих избирательных прав, здесь речь идёт о подозреваемых и обвиняемых, в отношении которых приговор не вступил в законную силу, содержащихся в помещении, функционирующем в режиме следственного изолятора. Также избирательное право распространяется на осужденных к наказаниям и мерам уголовно-правового характера, не связанным с изоляцией от общества, и к принудительным работам, а также на лиц, в отношении которых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.