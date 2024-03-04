"Арктика - Регионы" в Архангельске. Первый день форума

8 августа 2024 года в Архангельске при поддержке Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики стартовал II Форум «Арктика – Регионы».
Участие в Форуме приняли 1300 делегатов из 40 регионов России. Спикерами панельных сессий стали более 200 экспертов – представители госкорпораций, федеральных и региональных органов власти, портовой деятельности, операторы нефтегазовых и горнорудных проектов в Арктике, производители и поставщики инфраструктурных решений для освоения ресурсной базы Арктики, владельцы транспортного, промыслового и ледокольного флота, представители финансового сектора, крупных промышленных и логистических компаний, крупнейших судостроительных, машиностроительных и судоремонтных предприятий, проектных организаций, инжиниринговых и строительных подрядчиков, осуществляющих деятельность в Арктике, отраслевые эксперты, представители научных и образовательных организаций, а также сферы туризма. Отдельный акцент сделан на сессии, посвященные СМП, опорным городам и развитию арктической инфраструктуры.
Губернатор Александр Цыбульский ознакомился с выставкой, в которой приняли участие 50 компаний.
Среди экспонентов - ГК Росатом, ПАО Северсталь, НПО Спецкабель, ООО «Архангельский морской торговый порт», Импорт лубрикантс, Группа ГМС, АО «Архангельский целлюлозно-бумажный комбинат», ОСК «Центр судоремонта «Звёздочка», АО «Архангельский траловый флот» «Архангельская ремонтно-эксплуатационная база флота», ООО «Промышленные Технологии» и др организации.
Также Губернатор принял участие в пленарном заседании и стратегической сессии «Северный морской путь - арктическая связь регионов».
«Тот, кто впервые приедет в Архангельск, получит отличную возможность не только познакомиться с Арктикой, но и узнать о ее потенциале, а, возможно, и принять для себя решение лично участвовать в развитии региона», – отметил губернатор Архангельской области Александр Цыбульский.