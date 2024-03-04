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"Арктика - Регионы" в Архангельске. Первый день форума

8 августа 2024 года в Архангельске при поддержке Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики стартовал II Форум «Арктика – Регионы». 

Участие в Форуме приняли 1300 делегатов из 40 регионов России. Спикерами панельных сессий стали более 200 экспертов – представители госкорпораций, федеральных и региональных органов власти, портовой деятельности, операторы нефтегазовых и горнорудных проектов в Арктике, производители и поставщики инфраструктурных решений для освоения ресурсной базы Арктики, владельцы транспортного, промыслового и ледокольного флота, представители финансового сектора, крупных промышленных и логистических компаний, крупнейших судостроительных, машиностроительных и судоремонтных предприятий, проектных организаций, инжиниринговых и строительных подрядчиков, осуществляющих деятельность в Арктике, отраслевые эксперты, представители научных и образовательных организаций, а также сферы туризма. Отдельный акцент сделан на сессии, посвященные СМП, опорным городам и развитию арктической инфраструктуры.

Губернатор Александр Цыбульский ознакомился с выставкой, в которой приняли участие 50 компаний.

 Среди экспонентов - ГК Росатом, ПАО Северсталь, НПО Спецкабель, ООО «Архангельский морской торговый порт», Импорт лубрикантс, Группа ГМС, АО «Архангельский целлюлозно-бумажный комбинат», ОСК «Центр судоремонта «Звёздочка», АО «Архангельский траловый флот» «Архангельская ремонтно-эксплуатационная база флота», ООО «Промышленные Технологии» и др организации.

Также Губернатор принял участие в пленарном заседании и стратегической сессии «Северный морской путь - арктическая связь регионов». 

 «Тот, кто впервые приедет в Архангельск, получит отличную возможность не только познакомиться с Арктикой, но и узнать о ее потенциале, а, возможно, и принять для себя решение лично участвовать в развитии региона», – отметил губернатор Архангельской области Александр Цыбульский.

На площадке ежегодного делового форума «Арктика – Регионы» состоялись пресс-подходы.

На вопросы журналистов ответил заместитель генерального директора по инновационному и техническому развитию АО «ОСК» Василий Бойцов

 Обсуждая тему проекта новой верфи, ее будущего местоположения и специализации, он отметил:

 

«Специализация верфи, объем, тоннаж, тип и количество судов в год, которые данная верфь должна строить, — это фундаментальные предположения, которые должны лечь в основу проекта. То есть мы должны понять, размещается ли это на конкретной площадке, есть ли там достаточный подвод электроэнергии, транспортные возможности, ну и людские ресурсы, естественно. Поэтому сейчас мы доуточним, какая есть потребность в судах, и на основании этого будем, рассмотрев большое количество к сегодняшнему дню разных площадок, проектировать конкретно верфь в том месте, в котором мы выберем. 

 Сейчас ОСК синхронизирует свою стратегию вместе с стратегией развития судостроительной отрасли, которую готовит Министерство промышленности и торговли Российской Федерации. Данный документ нам на все вопросы даст ответ.

С журналистами пообщались исполнительный директор Бизнес-блока ВЭБ.РФ Тимур Бойтемиров, глава города Норильска Дмитрий Карасев и директор ФАНУ «Востокгосплан» Михаил Кузнецов.


 

В первый день подписаны 4 партнерских соглашения между:

  • ООО «Архангельское судоремонтное предприятие» и ООО «Антикоррозийные защитные покрытия»;
  • Правительством Архангельской области, АО «Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики» и ООО «Специализированный застройщик «Трансстройдевелопмент развитие»;
  • Правительством Архангельской области, АО «Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики» и ООО «МТ Архангельск»;
  • Правительством Архангельской области, АО «Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики» и ООО «Альтрэн».


  

09 август 08:01 | : Политика / Экономика

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