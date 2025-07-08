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Борт №1 приземлился в аэропорту «Архангельск»

А это значит – на поморскую землю в очередной раз прибыл президент России Владимир Путин.

Уже несколько дней в воздухе витало ожидание высокого визита – по городу сновали солидные «членовозы» с затонированными стеклами и неместными номерами, на улицах и в отелях прибавилось количество элегантно одетых, накаченных молодых людей с серьезными лицами, внешний вид сотрудников местных правоохранительных органов выражал секундную готовность.

Из аэропорта глава государства отправился прямо на северодвинский «Севмаш», что прямо ассоциируется с приближающимся Днем ВМФ.

По сведениям редакции из собственных источников, на этот раз иных заездов не предусмотрено.

Возможно, даже чаю не попьет…

Добавим, что к сегодняшнему дню жители села Ильинско-Подомское, что в Вилегодском округе, подготовили обращение к главе государства, в котором рассказывают о своей неароматной жизни на фоне равнодушия местной исполнительной власти.

24 июль 15:53 | : Политика

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