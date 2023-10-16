Архангельск шуршит в ожидании Путина

Уже несколько дней в Сети обсуждается возможный приезд Владимира Путина в Архангельск. Даты называются разные, последняя – 13 декабря, за сутки до широко объявленной прямой линии президента с народом. Знаково… глава государства предстанет перед телекамерами с самыми свежими впечатлениями и, возможно, ими поделится.

В администрации Архангельской области не подтверждают… но и не опровергают эту информацию, что уже говорит о многом.

Также о многом говорит тот факт, что в последние дни дорожные службы столицы Поморья буквально стоят на ушах, чуть ли не ловя каждую падающую с неба снежинку. Автомобилисты свидетельствуют, что и не помнят, когда еще обочины дорог и места парковок так тщательно вычищались.

Еще один верный знак – наплыв в город сотрудников ФСО, даже с номерами в гостиницах возникли проблемы.

Программа визита тоже не известна. В предположениях – осмотр отремонтированного аэропорта «Архангельск» и новой мега-школы №7, расширенное заседание в правительстве области. Однако, по здравому разумению, акцент поездки будет сделан на Северодвинске, где выполняется государственный оборонзаказ. Вполне в духе грядущих президентских выборов. Наблюдатели не исключают, что в ходе общения главы государства с главой региона будут обсуждаться вероятные кандидатуры на пост следующего губернатора Поморья, когда Александра Цыбульского призовут продолжить работу в федеральных структурах.

Напомним, в феврале этого года Владимир Владимирович уже посещал Архангельскую область, но целенаправленно Устьянский район, вотчину Владимира Буторина (подробности и аналитика здесь). По результатам того визита лесопромышленный комплекс России получил надежду на лучшее будущее в условиях санкций.

В данный момент президент России находится в деловой поездке по странам Востока. Наши наблюдатели волнуются, как пройдет акклиматизация – с жары в арктические холода. Но надеются на закаленный организм и твердый характер главы государства.