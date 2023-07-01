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Экс-президент России рассказал, кто победит на осенних выборах

Победа «Единой России» на осенних выборах должна быть одержана при высоком доверии граждан и в ходе нормальной конкурентной борьбы – с качественной защитой результатов голосования, подчеркнул Председатель партии Дмитрий Медведев на ВКС с главами регионов – лидерами партийных списков на региональных выборах. Участие в ней приняли секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак и руководитель думской фракции Владимир Васильев.

 «Большинство высших должностных лиц регионов сегодня избирается от «Единой России». Как, впрочем, и в прежние годы. У нас общая программа и общие цели, которые поставлены Президентом страны», - сказал Дмитрий Медведев.

 В свою очередь, Андрей Турчак отметил, что выдвижение от партии дает свои преимущества и накладывает ответственность.

 «Ко всем нашим кандидатам предъявляем высокие требования – от участия в предварительном голосовании, и победы в нем, до выполнения обязательств перед жителями. Во всех регионах, где в сентябре пройдут выборы, наполняем конкретными задачами региональные разделы народной программы. Впервые делаем это и в новых регионах», - отметил он.

 По всей стране собрано более 860 тысяч предложений, проведены десятки тысяч встреч с жителями.

 «Вовлечение людей в решение актуальных для регионов и муниципалитетов задач – ключевой показатель эффективности партии», - подчеркнул Андрей Турчак.

 Дмитрий Медведев поручил усилить работу по информированию жителей о результатах реализации народной программы, чтобы укрепить доверие к «Единой России».

 «Люди должны видеть, что позитивные результаты стали итогом работы партии. Здесь не надо скромничать. Но надо и признавать недочеты, корректировать планы», - отметил он.

 Главная задача на следующий финансовый год – полное обеспечение всех финансовых обязательств страны, которые предусмотрены в народной программе «Единой России», а также продолжение проектов, которые определяют качество жизни.

 «Один из важнейших приоритетов для нас – это помощь фронту, участникам специальной военной операции и членам их семей, выполнение всех гуманитарных миссий, которые на себя взяла партия. Прошу к этому относиться максимально ответственно. Партия с первых дней спецоперации ведет работу и на передовой», - напомнил Председатель партии.

 При этом он подчеркнул, что вся страна живёт в режиме «Всё для фронта, всё для Победы», но и текущие проблемы надо решать.

«Они от нас никуда не уйдут. Даже несмотря на то, что сейчас особый этап жизни нашей страны. Люди ждут решения и обычных текущих гражданских проблем. В сфере образования, здравоохранения, жилищного строительства, культуры. Нужно двигаться вперед. И приложить все усилия, чтобы решать социально-экономические задачи. Только в этом случае нашу партию ждет успех на выборах. А он нам нужен. И мы отлично понимаем, что успех на земле, формирует и успехи на фронте», - сказал Дмитрий Медведев.

 Итоги реализации программы «Единой России» и партийных проектов в социальной сфере, экономике, энергетике, здравоохранении и культуре представили действующие губернаторы. Они отметили, что жители высоко оценивают работу партии.

 Председатель партии поблагодарил глав субъектов, которые уже не первый год руководят регионами и отделениями «Единой России».

 В заключение он подчеркнул, что сторонники «Единой России» на осенних выборах станут основой для работы на президентской кампании в 2024 году.

«Нужно будет уделить пристальное внимание взаимодействию с избирателями, повысить в их глазах престиж партии. Уверен – вы сделаете все возможное, чтобы добиться весомых, неоспоримых результатов в ходе голосования», - сказал он.

 В Единый день голосования в стране пройдёт 78 избирательных кампаний. В Архангельской области с 8 по 10 сентября избирателям предстоит выбрать 47 депутатов в Архангельское областное Собрание депутатов и 105 муниципальных депутатов, в том числе - в Архангельскую городскую Думу и Собрание депутатов городского округа «Котлас».

 

 

26 август 15:00 | : Политика

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