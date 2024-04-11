Архангельские единороссы пришли на помощь матери участника СВО

Совместно с нашими партнёрами – «Фондом защитников Отечества» – региональное отделение «Единой России», секретари 24-го и 58-го архангельских первичных отделений партии, волонтёры пришли на помощь маме участника специальной военной операции.

Женщина нуждалась в уборке дворовой территории от строительного мусора и в распилке дров.

- Мы узнали необходимый фронт работ, и пришли на помощь. Елена Владимировна встретила нас тепло и хорошо. Показала, что нужно сделать, предоставила инвентарь. Мы принесли собой пилы, топоры. В течение двух дней мы слаженно поработали на её участке и привели всё в соответствие. В дальнейшем будем ей помогать. Осталась ещё часть придорожных работ. Снег сойдёт, справимся и с этой задачей. Мы благодарны Елене Владимировне за гостеприимство, - сказал секретарь 24-го первичного отделения «Единой России» Дмитрий Лукин.

Мама участника СВО, рассказала региональному отделению, что была очень растрогана приходом партийцев. По придомовой территории было не пройти - всё завалено строительным мусором и дровами. В кратчайшие сроки двор привели в порядок.

- Мне не передать словами, как я благодарна всем за помощь. Всё, что есть на фото – это малая часть того, что ребята сделали. Молодцы! Хорошо, что партия откликается на нужды семей участников специальной военной операции. Это так важно чувствовать и знать, что ты не один на один с проблемой, - отметила Елена Широкая, мама участника СВО.

Секретарь Генерального совета «Единой России» Андрей Турчак не раз заявлял, что одна из главных задач первичных отделений партии – помощь семьям участников спецоперации. В прошлом году «Единая Россия» расширила народную программу партии, включив в неё актуальные механизмы решения насущных проблем россиян, в числе основных – помощь членам семей участников СВО. Такую же задачу поставил и Президент Владимир Путин в своём послании Федеральному Собранию. Партийцы одними из первых откликаются на нужды детей, жён, матерей и отцов наших военнослужащих.



