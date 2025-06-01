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Александр Цыбульский дал отмашку комплексному развитию Мезенского округа

В ходе рабочей поездки в Мезень губернатор Архангельской области проконтролировал ход строительства тепловых сетей в микрорайоне Малая Слобода.

Работы выполняются в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» и рассчитаны на 2025–2026 годы.

Пресс-служба губернатора и правительства Архангельской области сообщает, что проектом предусмотрено строительство трубопроводов тепловой сети протяженностью 5,3 километра в двухтрубном исполнении. Строительно-монтажные работы начались 8 июля, а их завершение запланировано 1 сентября 2026 года.

— Модернизация коммунальной инфраструктуры для нас является важнейшей задачей. Системный подход к выполнению работ позволяет не только улучшить качество коммунальных услуг, но и снизить уровень аварийности на тепловых сетях, что особенно важно для северных территорий, — подчеркнул губернатор.

Общий объём финансирования проекта составляет 104,5 млн рублей, из них основная часть предоставлена из федерального бюджета.

Реализация проекта позволит обеспечить качественным теплоснабжением порядка 600 жителей микрорайона Малая Слобода.

— Развитие инженерной инфраструктуры — это фундамент для последующего комплексного благоустройства. Без надежного теплоснабжения невозможно говорить ни о развитии жилья, ни о привлечении новых жителей, ни об устойчивом развитии территорий, — отметил глава региона.

Работы ведутся в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий Архангельской области», которая направлена на улучшение качества жизни в населенных пунктах вне крупных городов. Программа охватывает сразу несколько направлений: от строительства инженерных сетей и водоснабжения до социальных объектов и благоустройства.

Министру ТЭК и ЖКХ Архангельской области Дмитрию Поташеву поручено обеспечить контроль за завершением строительства тепловых сетей в Мезени в установленные сроки — до начала отопительного сезона 2026 года.

Генеральный директор ООО «Мезенские тепловые сети» Владимир Хромцов сообщил, что в этом году в Мезени планируется подключить к теплу порядка 100 домов, а в целом очередь на подключение расписана на три года — эти работы будут выполнены после завершения строительства новых тепловых сетей.

Вместе с тем в Мезенском округе активно продолжается добыча торфа — в прошлом году производственные показатели составили порядка 1 тысячи тонн, в этом году планируется добыть около 3 тысяч тонн.

— Мы готовим под эксплуатацию 50 гектаров полей для добычи торфа, сейчас уже осваиваем примерно треть, — рассказал Владимир Хромцов. — В следующем году планируем охватить все 50 гектаров, а вообще торфяник позволяет расширить участок освоения до 100 гектаров. Предполагается, что можем поставлять топливо и в соседние муниципалитеты: Пинежский и Лешуконский округа.

Также гости из Архангельска посетили открытие обновленного кадрового центра Мезенского округа – структурного подразделения Архангельского областного центра занятости населения – состоялось 30 мая 2025 года. Центр уже демонстрирует рост активности по основным направлениям: трудоустройству, социальной адаптации граждан, профориентации молодежи и содействию развитию малого бизнеса.

Создание современных центров занятости населения – один из приоритетов государственной политики в сфере труда и занятости. В рамках обновления службы реализуется переход к проактивному формату работы с гражданами: акцент делается на комплексном сопровождении клиента, формировании индивидуальных траекторий занятости и обучении востребованным компетенциям.

В первом полугодии 2025 года в кадровый центр Мезени за содействием в трудоустройстве обратились 169 человек, 136 из них получили статус безработного. Благодаря системной работе с работодателями с учетом профессиональных навыков соискателей удалось трудоустроить 83 человека. Временные рабочие места были организованы для 15 соискателей.

Служба занятости не только помогает в поиске вакансий, но и оказывает поддержку предпринимательской инициативе. С начала года 12 человек получили консультации и услуги по содействию в открытии собственного дела. Один из них уже зарегистрировал бизнес, ещё один получил финансовую поддержку при его запуске. Это направление становится всё более востребованным у жителей Мезенского округа.

Отдельное внимание в работе центра уделяется мерам социальной поддержки: профориентации, психологической помощи, адаптации граждан к современным условиям рынка труда. За шесть месяцев 2025 года такие услуги получили 396 человек. Центр работает с разными категориями населения: молодёжью, предпенсионерами, женщинами с детьми, гражданами, находящимися в трудной жизненной ситуации.

На особом контроле – работа с несовершеннолетними, которая помогает молодежи ориентироваться в мире профессий, формировать мотивацию к трудовой деятельности и строить осознанные карьерные планы.

По состоянию на 1 июля 2025 года в кадровом центре зарегистрировано 109 безработных. Уровень безработицы в Мезенском округе составляет 3,2% от числа жителей трудоспособного возраста – это выше среднего значения по Архангельской области (0,8%). В то же время в банке вакансий центра числится 72 предложения от работодателей.

Сложившаяся ситуация требует проведения активной и гибкой кадровой политики. Необходима постоянная работа как с теми, кто находится в поиске работы, так и с работодателями, расширение образовательных программ и мер стимулирования предпринимательства, – отметил посетивший кадровый центр в ходе рабочей поездки в Мезень губернатор Архангельской области Александр Цыбульский.

Кадровый центр в Мезени продолжит работу по ключевым направлениям: снижению уровня безработицы, формированию эффективного взаимодействия с бизнесом, профориентации молодёжи и повышению экономической активности населения. Всё это – неотъемлемая часть стратегии устойчивого развития Архангельской области.

– Модернизация учреждения выполнена весьма достойно, появились комфортные помещения. Теперь необходимо донастроить работу коллектива учреждения, который должен выстраивать особое взаимодействие с ветеранами СВО, желающими пройти переобучение или трудоустроиться, а также с жителями округа, готовыми заключить контракт для прохождения воинской службы, – подчеркнул Александр Цыбульский.


11 июль 14:09 | : Политика / Экономика

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