Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

В Мезенской школе подведены итоги песенного конкурса "Битва хоров"

Сегодня на традиционной еженедельной линейке поднятия флага и исполнения гимна Российской Федерации были подведены итоги творческого конкурса патриотической песни «Битва хоров» среди 1-4 классов Мезенской средней школы им. А.Г. Торцева.

 Каждый класс ответственно подошёл к выступлению, проявил фантазию и пытался удивить жюри оригинальностью. 

 Места распределились следующим образом:

 Среди 1-2 классов
2-е место - 1Б и 2 классы
1-е место - 1А класс

 Среди 3-4 классов
3-е место - 3Б и 4Б классы
2-е место - 3А класс
1-е место - 4 А класс

 Администрация Мезенского округа выражает благодарность учителям, ученикам начальных классов и их родителям за творческие идеи и прекрасную подготовку!

21 апрель 12:26 | : Культура

Главные новости


Самый главный праздник. Депутаты АрхГорДумы за неделю
Зосима Калашников: История архангельского "Гулливера"

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Апрель 2025 (259)
Март 2025 (425)
Февраль 2025 (391)
Январь 2025 (363)
Декабрь 2024 (399)
Ноябрь 2024 (413)



Деньги


все материалы
«    Апрель 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20