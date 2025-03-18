В Мезенской школе подведены итоги песенного конкурса "Битва хоров"

Сегодня на традиционной еженедельной линейке поднятия флага и исполнения гимна Российской Федерации были подведены итоги творческого конкурса патриотической песни «Битва хоров» среди 1-4 классов Мезенской средней школы им. А.Г. Торцева.

Каждый класс ответственно подошёл к выступлению, проявил фантазию и пытался удивить жюри оригинальностью.

Места распределились следующим образом:

Среди 1-2 классов

2-е место - 1Б и 2 классы

1-е место - 1А класс

Среди 3-4 классов

3-е место - 3Б и 4Б классы

2-е место - 3А класс

1-е место - 4 А класс

Администрация Мезенского округа выражает благодарность учителям, ученикам начальных классов и их родителям за творческие идеи и прекрасную подготовку!