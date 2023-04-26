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Дмитрий Морев пожелал победителям школьных олимпиад счастливого будущего

Школа № 14 имени Якова Лейцингера – один из лидеров по подготовке учеников к Всероссийской олимпиаде школьников. Это главное интеллектуальное соревнование между школьниками со всей России. 

Накануне экзаменационной поры глава Архангельска Дмитрий Морев встретился с участниками и призерами Всероссийской олимпиады школьников по немецкому языку. На углубленном изучении этого предмета специализируется школа № 14. 

Глава города поблагодарил директора школы Ольгу Труфанову и учителя немецкого языка Елену Митюшеву за высокий уровень подготовки детей, которые представили наш регион на уровне страны. Только по немецкому языку, который углубленно изучается в 14-й школе, в этом году было подготовлено 4 призера. Дмитрий Морев вручил благодарности старшеклассникам - участникам и призерами олимпиады по немецкому языку - Марине Саблиной, Андрею Харину, Софье Вахрамеевой, Анне Смирных и Марии Щегловой. 

- Сегодня выпускники 11-х классов сдают первые ЕГЭ: всем желаю успешно справиться с этим важным испытанием. Пусть ваша целеустремленность и трудолюбие помогут в получении высоких баллов! – обратился с пожеланием на своей станице в ВК Дмитрий Морев.

 

26 май 15:40 | : Будни

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