В Карпогорах стараниями "Единой России" появилась детская библиотека

Депутат Государственной Думы РФ Елена Вторыгина, член фракции "Единая Россия", совместно с региональным министром строительства Владимиром Полежаевым посетили Карпогорскую детскую библиотеку, чтобы оценить ход капитального ремонта, который проводится в рамках Народной программы и президентского нацпроекта "Семья".
Эта библиотека – настоящий центр знаний и культуры для юных жителей Пинежья с более чем полувековой историей. Ежегодно её посещают свыше 1600 читателей, а фонд насчитывает более 14 000 изданий. С 2021 года библиотека располагается в старинном доме купца Щепоткина, где когда-то учился сам Фёдор Абрамов.
На капитальный ремонт выделено более 57 млн рублей, работы уже начаты. Важно, что подрядчики и проектировщики бережно относятся к историческому облику здания, сохраняя его уникальный характер.
- «Библиотека станет модельной - современным пространством для семейного чтения, творчества и общения, - отметила Елена Вторыгина - В планах - создание коворкинга, краеведческой гостиной, родительского форума и даже семейной кухни. Уверена, что после ремонта библиотека станет ещё более востребованной, сохраняя традиции Пинежья и открывая новые возможности для юных читателей и их родителей».
Благодаря Народной программе и нацпроекту "Семья" юные жители Карпогор получат современное и комфортное пространство для творчества и развития!
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