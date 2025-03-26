В Карпогорах стараниями "Единой России" появилась детская библиотека

Депутат Государственной Думы РФ Елена Вторыгина, член фракции "Единая Россия", совместно с региональным министром строительства Владимиром Полежаевым посетили Карпогорскую детскую библиотеку, чтобы оценить ход капитального ремонта, который проводится в рамках Народной программы и президентского нацпроекта "Семья".

Эта библиотека – настоящий центр знаний и культуры для юных жителей Пинежья с более чем полувековой историей. Ежегодно её посещают свыше 1600 читателей, а фонд насчитывает более 14 000 изданий. С 2021 года библиотека располагается в старинном доме купца Щепоткина, где когда-то учился сам Фёдор Абрамов.

На капитальный ремонт выделено более 57 млн рублей, работы уже начаты. Важно, что подрядчики и проектировщики бережно относятся к историческому облику здания, сохраняя его уникальный характер.

- «Библиотека станет модельной - современным пространством для семейного чтения, творчества и общения, - отметила Елена Вторыгина - В планах - создание коворкинга, краеведческой гостиной, родительского форума и даже семейной кухни. Уверена, что после ремонта библиотека станет ещё более востребованной, сохраняя традиции Пинежья и открывая новые возможности для юных читателей и их родителей».

Благодаря Народной программе и нацпроекту "Семья" юные жители Карпогор получат современное и комфортное пространство для творчества и развития!