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В Архангельске откроется вторая модельная библиотека

Об этом значимом культурном событии поведал глава Архангельска Дмитрий Морев:

- Мы приступаем к созданию второй в Архангельске модельной библиотеки на базе Литературного музея на Чумбаровке. Напомню, что ранее это был частный музей. Его основатель Борис Егоров передал уникальное собрание экспонатов городу в 2021 году. Мы разработали концепцию современного осмысления этого наследия и подали заявку на конкурс по нацпроекту «Культура».

 Победа в конкурсе одержана, поэтому город получает финансирование из федерального и областного бюджета на создание модельной библиотеки. Это значит, что библиотека-музей на Чумбаровке станет современным интеллектуальным центом. На днях вышло постановление правительства Архангельской области о выделении 6 млн. рублей на капитальный ремонт помещений. А за счет средств нацпроекта уже началась закупка оборудования.

 Здесь появится «Кабинет писателя», залы «Притяжение Севера» и «Мир винила», интерактивный стол, виртуальная примерочная, в которой посетители смогут увидеть себя в народных костюмах.

 Положительный опыт создания модельной библиотеки у нас уже есть: это любимая многими Коковинка. В прошлом году среди ее читателей уже более 8 тысяч горожан, открылись новые студии и клубы – для детей и взрослых. Уверен, что не меньший успех ждет и Литературную библиотеку-музей!

28 февраль 14:05 | : Культура

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