Библиотека им. Добролюбова в Архангельске: на пути к совершенству

На модернизацию библиотеки выделено порядка 568 миллионов рублей.

Капитальный ремонт в Архангельской областной научной библиотеке им. Н.А. Добролюбова ведется в рамках программы «Реновация региональных и муниципальных учреждений отрасли культуры» нацпроекта «Культура».

Здание библиотеки на набережной Северной Двины построено в 1981 году. Это уникальный библиотечный проект советского периода, не имеющий аналогов в России. Особенность здания заключается в принципе свободной планировки.

В соответствии с задачами, поставленными в рамках Народной программы «Единой России», после капитального преображения учреждение станет первой модельной региональной библиотекой, которая продолжит развитие как ресурсный, координационный и методический центр для муниципальных библиотек региона и станет новой точкой притяжения северян.

Проектом предусмотрены перепланировка, новое зонирование и создание современной инфраструктуры с полной заменой коммуникаций и систем обеспечения безопасности здания.

Основной объем внутренних работ со второго по четвертый этаж завершен. В книгохранилище установлено всё необходимое оборудование для размещения фонда.

Смонтирована система пожаротушения, введено в эксплуатацию новое лифтовое оборудование и установлен подъёмник для маломобильных посетителей. Закуплено оборудование для актового и малого залов, для гостиной, печатной мастерской. Приобретены специальные системы радиочастотной идентификации (RFID), компьютерное оборудование, система автоматизированного гардероба.

В настоящее время завершаются дополнительные работы, необходимость которых была выявлена в ходе ремонта и в результате корректировки проектно-сметной документации.

По словам руководителя областной научной библиотеки имени Добролюбова Ольги Степиной, в результате такого масштабного преображения библиотека получит новые возможности для развития и удовлетворения потребностей северян всех возрастов в получении актуальной и достоверной информации, самореализации, интеллектуальном досуге и общении.

«В библиотеке появится много новых пространств для работы, творческой активности и отдыха, тихие зоны для чтения, аудитории для проведения мероприятий разного формата, помещения для индивидуальной и групповой работы, выставочные и музейные локации, печатная мастерская и медиастудия, просторная входная группа. Также проектом предусмотрено создание кафе», – сказала Ольга Степина.

Продолжит работу Кабинет Федора Абрамова с личной библиотекой писателя, появится отдельный зал под Арктическую библиотеку, где будет представлена коллекция краеведческих книг, вышедших в свет в XVIII–XIX веках.

Изменится и пространство вокруг библиотеки. Вторым этапом обновления станет благоустройство прилегающей территории с учетом синхронизации с пространствами креативного кластера «Пивоваренный завод А.Ю. Суркова» и детской школы искусств №42 «Гармония». В настоящее время разрабатывается проектно-сметная документация.

Ожидается, что обновленная библиотека примет первых читателей осенью 2025 года, - сообщили в министерстве культуры Архангельской области.