Архангельск начали закатывать в асфальт в хорошем смысле

О начале масштабных дорожных работ сообщил глава областной столицы Дмитрий Морев:

- По ремонту дорог набрали хороший темп. В первую неделю июня в работе уже 10 участков из 24-х.

По поручению губернатора Александра Цыбульского областному центру в этом году выделено солидное финансирование на ремонт дорог – 550 млн рублей.

Муниципальные контракты выполняет три разных подрядчика. Для нас сложнее с точки зрения контроля, но это позволяет одновременно работать на нескольких дорожных объектах.

Различные этапы – от фрезерования до укладки нижнего слоя проводятся на ул. Тимме, ул. Шубина, в Театральном переулке, на двух участках Никольского проспекта, ул. Мостовой, ул. Куйбышева, ул. Красных партизан и ул. Кирпичного завода.

Капитальный ремонт идет и на ул. Володарского.



