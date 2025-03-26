Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Архангельск начали закатывать в асфальт в хорошем смысле

О начале масштабных дорожных работ сообщил глава областной столицы Дмитрий Морев:

- По ремонту дорог набрали хороший темп. В первую неделю июня в работе уже 10 участков из 24-х.

По поручению губернатора Александра Цыбульского областному центру в этом году выделено солидное финансирование на ремонт дорог – 550 млн рублей.

Муниципальные контракты выполняет три разных подрядчика. Для нас сложнее с точки зрения контроля, но это позволяет одновременно работать на нескольких дорожных объектах.

 Различные этапы – от фрезерования до укладки нижнего слоя проводятся на ул. Тимме, ул. Шубина, в Театральном переулке, на двух участках Никольского проспекта, ул. Мостовой, ул. Куйбышева, ул. Красных партизан и ул. Кирпичного завода.

 Капитальный ремонт идет и на ул. Володарского.


06 июнь 10:28 | : Политика / Экономика

Главные новости


Все начинается с роддома. К Дню защиты детей
О ловле стерляди на Северной Двине в начале прошлого века

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Июнь 2025 (91)
Май 2025 (395)
Апрель 2025 (408)
Март 2025 (425)
Февраль 2025 (391)
Январь 2025 (363)



Деньги


все материалы
«    Июнь 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20