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Архангельск принимает II Женский Арктический форум

Во второй день работы II Женского Арктического форума состоялась его главная деловая сессия – пленарное заседание, участие в котором принял секретарь Архангельского регионального отделения «Единой России», губернатор Архангельской области Александр Цыбульский.

В мероприятии приняли участие делегаты девяти субъектов Арктической зоны России, а также специалисты федерального уровня: известные женщины, добившиеся успеха в разных сферах. Представительниц прекрасного пола, посетивших пленарное заседание, приветствовал глава региона.

– Арктика – это не просто край, где в понимании людей, никогда здесь не бывавших, холодно и трудно. Это край, где нужно быть сильным, терпеливым и находчивым. Именно такие женщины живут и работают на Севере. И именно такие женщины сегодня сидят в этом зале, – отметил Александр Цыбульский. – Этот форум второй. Первый состоялся в 2019 году в Нарьян-Маре и получился очень теплым, живым, вдохновляющим. Потом случился перерыв – пандемия, геополитика, непростое время. Но сама идея осталась живой – благодаря энтузиазму, стойкости и, конечно, нашему общему пониманию: Арктика не может развиваться без женского взгляда, участия и лидерства.

За активную работу участников II Женского Арктического форума поблагодарила заместитель Председателя Государственной Думы РФ Анна Кузнецова.

– Здесь царит необыкновенно теплая атмосфера красоты и заботы, потому что в эти дни на архангельской земле проходит Женский Арктический форум, – отметила Анна Кузнецова. – Система защиты семьи является одной из главных тем сегодняшнего мероприятия и обсуждается на разных площадках. Сегодня буквально за несколько часов, проведенных здесь, нам удалось сформулировать новые инициативы, которые, я уверена, уже в ближайшее время начнут действовать. Те предложения, которые еще прозвучат на этом форуме, мы обязательно возьмем в работу. Желаю вам сил и вдохновения на новые решения.

Свое видеообращение участникам пленарного заседания отправила сопредседатель Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления, член Президиума Совета при Президенте РФ по развитию местного самоуправления Ирина Гусева.

– Поздравляю Архангельскую область с тем, что у вас проходит такое масштабное мероприятие – это очередное признание региона. На форуме сегодня присутствует моя подруга и коллега – депутат Государственной Думы Елена Вторыгина, которая вместе с командой губернатора Александра Витальевича Цыбульского подготовила серьезное мероприятие, где можно увидеть архангельский регион другими глазами – женскими. Всех находящихся в зале женщин я призываю общаться, обмениваться опытом и узнать, как выстроена работа с абсолютно разными категориями граждан в Архангельской области, – сказала Ирина Гусева.

Женский Арктический форум стал платформой для обсуждения ключевых вопросов, касающихся роли женщин в развитии Арктического макрорегиона. По итогам форума будет подготовлена резолюция, в которую войдут предложения и инициативы, представленные на площадках мероприятия.

– По задумке, форум должен был «кочевать» по арктическим регионам. Такая была идея – чтобы каждая территория делилась своим опытом, своей энергетикой. Но, честно скажу, как только мы начали готовить второй форум в Архангельске, стало ясно – отпускать его уже не хочется, – сказал Александр Цыбульский. – Можно сказать, я его с собой привёз из Ненецкого округа и теперь расставаться не планирую. Тем более что его идейный вдохновитель и организатор – Елена Андреевна Вторыгина – родом из Архангельской области. Так что, если вы не против, мы с вашей доброй подачи оставим форуму постоянную прописку в Архангельске.

За два дня работы участники форума успели обсудить многое: науку, здоровье, традиции, женщин в бизнесе, цифровое образование, культуру. На каждой площадке были представлены реальные кейсы, решением которых занимались неравнодушные участницы.

На площадке «Наука Арктики» шла речь не просто о технологиях и исследованиях, а о будущем системы образования, о научной дипломатии и о том, как женщины-ученые закладывают интеллектуальный фундамент завтрашнего дня.

В рамках «Умной Арктики» обсуждали то, что формирует человека как личность: духовные ценности, воспитание, искусственный интеллект как помощника, а не замену человека.

Площадка «Семья. Идея. Дело» показала вдохновляющие примеры женщин-предпринимательниц, которые не боятся идти вперед, превращая мечты в социально значимые проекты.

«Арктический иммунитет» и «Арктика может всё» стали площадками для честного разговора о том, как поддержать женщин в профессии, как сохранить и приумножить их физическое и эмоциональное благополучие.

– Знаю, что особенно тепло и по-настоящему трепетно прошла площадка «Берегини Арктики». Именно здесь проявляется та самая нить, которая соединяет поколения: от традиций мезенской росписи до лидерства женщин в общественной сфере. На заседании Комитета Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей прозвучали конкретные инициативы: от поддержки многодетных семей до вопросов развития отдыха и оздоровления детей, – подчеркнул Александр Цыбульский. – На площадках форума прозвучало много важных тем. И особенно ценно, что здесь встретились очень разные женщины – из арктических регионов и не только. Для нас очень важно, что вы приехали, привезли свой опыт, знания, подходы. Даже если вы живёте не на Севере, вы точно знаете, как поддерживать, как развивать, как вдохновлять.

В ходе пленарного заседания продолжилось обсуждение широкого спектра тем: экономический потенциал Севера, развитие предпринимательства, сохранение традиционных ценностей и раскрытие женского потенциала. Особое внимание уделили вкладу женщин в укрепление семейных ценностей.

Кроме того, Александр Цыбульский вместе с Анной Кузнецовой и Еленой Вторыгиной осмотрел выставку, на которой продукцию представили местные производители. В их числе и северодвинка Ирина Черепанова, которая осуществила свою детскую мечту и создала кукольную мануфактуру. Ее путь – замечательный пример того, как увлечение становится настоящей профессией, приносящей истинное удовольствие. Сказочные персонажи, которые она создает с целой командой единомышленников и профессионалов, радуют покупателей в более чем 20 странах. 


05 июнь 14:46 | : Политика

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