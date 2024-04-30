Сессия в цифрах. Депутаты АрхГорДумы одобрили отчет о бюджете

Главная тема сегодняшней сессии – отчет об исполнении бюджета города за 2023 год.

По словам директора департамента финансов администрации Архангельска Веры Лычевой, налоговые и неналоговые доходы городского бюджета в 2023 году составили 7,15 млрд рублей, что на 14% больше от запланированного.



По сравнению с 2022 годом, поступление доходов увеличилось на 876,1 млн рублей, в основном за счет налога на доходы физических лиц, налогов на имущество и акцизов на нефтепродукты.



Наибольший удельный вес в собственных доходах городского бюджета составляет НДФЛ – 69,3 процента.



Безвозмездные поступления из областного бюджета в 2023 году составили 10,876 млрд рублей, что выше уровня предыдущего года на более чем 22,3 процента.



Что касается расходов городского бюджета, то в 2023 году они исполнены в сумму 18,127 млрд рублей. По сравнению с 2022 годом расходы городского бюджета увеличились на 3,22 млрд рублей, или 21,6%.



Львиная доля расходных обязательств городского бюджета, а это 58,6 процента традиционно приходится на социально-культурную сферу.



Они исполнены в сумме 10,627 млрд рублей, из них: на образование – 8,76 млрд рублей, культура – 589,6 млн рублей, социальная политика – 821,2 млн рублей, физическая культура и спорт – 453, 3 млн рублей.



Расходы на городское хозяйство составили 6,011 млрд рублей или 33,2 % от общих расходов городского бюджета.

Также депутаты заслушали и одобрили доклад представителя компании-концессионера «РВК-Архангельск» Александра Бараева. Об этом читайте здесь.

Комментарий к услышанному от председателя городского парламента Ивана Воронцова:

- До 2018 года инфраструктура водоснабжения и водоотведения находилась в аварийном состоянии. На регулярной основе случались аварии в разных частях города, происходили подпоры на колодцах, очистные сооружения нуждались в капитальном ремонте. Спустя долгие споры и размышления, было принято решение – заключить концессионное соглашение с РВК-Архангельск на 49 лет. Одним из его условий является инвестиционная составляющая на десятки миллиардов рублей.



В сегодняшнем отчёте Александр Бараев представил объективную картину, что сделано на текущий момент. Из положительных моментов стоит выделить, что компания активно вкладывает средства в развитие коммунальной инфраструктуры. Проведён большой объем работ по реконструкции водоводов как в центральной части Архангельска, так и для подключения удаленных районов города. Особо хочется отметить строительство дюкера через реку Кузнечиха для подведения чистой воды в Северный округ Архангельска.



Однако есть одна существенная проблема, которая беспокоит большинство жителей Архангельска – специалист РВК-Архангельск зачастую разрывают недавно уложенный асфальт для устранения аварий на сетях. Понятно, что невозможно заранее предугадать, где произойдет авария. Но было бы более качественно, если РВК меняли трубы до начала крупных дорожных работ.



Можно сделать вывод, что у администрации города нет чёткой взаимосвязи и скоординированных действий с РВК. По итогам этой сессии мы проведём заседание профильной комиссии, где соберём администрацию и представителей ресурсоснабжающих организаций, чтобы прийти к планированию работ в едином ключе.



В целом, по сравнению с тем, что было до подписания концессионного соглашения - разница ощутима. Система водоснабжения и водоотведения постепенно восстанавливается, на эти цели вкладываются значительные средства. Но впереди предстоит сделать ещё больше. Один из проектов капитального строительства – реконструкция многострадального тысячника. Этот проект сложен технологически, так как он проходит в центре Архангельска, и специалистам РВК придётся постараться, чтобы не повредить дороги, тротуары и благоустроенные территории.