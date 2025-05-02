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Единороссы Поморья определились с кандидатами на выборы

25 мая в 20:00 завершился важнейший этап подготовки к выборам 2025 года — электронное предварительное голосование Партии «Единая Россия». 

Это событие стало частью масштабной всероссийской кампании «ЕДГ-2025», охватившей 227 избирательных кампаний в 57 регионах страны. Впервые в истории средний конкурс кандидатов достиг рекордных шести человек на одно место, а общее число участников превысило 22 тысячи человек. Такой высокий уровень конкуренции говорит о живом интересе общества к политической жизни и желании граждан влиять на формирование власти. 

Особенно примечательно, что лишь десятая часть кандидатов — действующие депутаты, что свидетельствует о серьезном обновлении партийных рядов. Среди новых лиц — множество участников и ветеранов специальной военной операции, что отражает приоритет партии по вовлечению фронтовиков в общественную и политическую деятельность. Всего на предварительное голосование подали заявки свыше тысячи ветеранов СВО, что является важным шагом к интеграции тех, кто защищал страну, в процессы принятия решений на всех уровнях власти. 

В Архангельской области электронное голосование проходило по первой модели и охватило Лешуконский, Пинежский и Мезенский муниципальные округа, а также города Архангельск и Северодвинск. На платформе PG.ER.RU зарегистрировалось свыше трех с половиной тысяч избирателей, из которых почти 80% проголосовали.

Конкуренция в регионе оставалась на уровне общероссийских показателей — около шести с половиной кандидатов на одно место. В Лешуконском, Мезенском и Пинежском округах явным лидером стал Алексей Крупцов, набравший более тысячи голосов, значительно опередив остальных участников. В Архангельске наибольшую поддержку получил Илья Жердев, участник СВО, что подчеркивает значимость ветеранского движения и его влияние на политическую повестку региона. В Северодвинске наибольшую поддержку получили Биктимиров Марс и Мальцев Андрей.

Итоги голосования в Архангельской области демонстрируют, насколько важно для «Единой России» проводить открытый и прозрачный отбор кандидатов. Партия уже давно является единственной в стране, кто на постоянной основе реализует всенародное предварительное голосование, предоставляя избирателям возможность самим формировать списки кандидатов. Это не только повышает доверие к партии, но и способствует качественному обновлению политической элиты.

В условиях сложной политической и социальной обстановки, стремление к обновлению и открытости — залог устойчивого развития региона и страны в целом. Следующий этап — выборы 2025 года — обещает стать не менее интересным и показательным, а итоги электронного голосования уже сегодня задают высокую планку для всех участников политического процесса в Архангельской области.


26 май 16:36 | : Политика

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