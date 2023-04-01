Иван Новиков: " В сентябре депутатский корпус ждет существенное обновление"

Более 900 тысяч избирателей высказали желание принять участие в предварительном голосовании – это примерно 4% от общего числа избирателей в регионах, где в сентябре состоятся выборы.

Ход предварительного голосования «Единой России», а также «портрет» кандидатов, которые в нем участвуют, обсудили на экспертном круглом столе «Предварительное голосование «Единой России»: анализ выдвижения, портрет кандидата – 2023», который прошел в Центральном исполкоме партии.

«В 2018 году, когда процедура запускалась и носила смешанный характер, участки открывались в очном режиме и электронно. Конкурс был 4,8 человека на место, и итоговая явка составила 11,4%. В 2023 году мы уже средний конкурс видим 5,3%. Само предварительное голосование пройдёт с 22 по 28 мая. До этой даты мы развернём систему ситуационных центров, которая потом трансформируется в систему наблюдения за результатами кампании», – сообщил замсекретаря Генсовета партии Сергей Перминов.

Он подчеркнул, что партия сохраняет тренд на вовлечение молодых людей в политику. На предварительное голосование зарегистрировалось 28% кандидатов до 35 лет, действующих депутатов – 14% кандидатов.

«Чрезвычайно высокий интерес со стороны женщин – количество зарегистрированных кандидатами превысило цифру, которую мы наблюдали в 2022 году, – 44%. Представители малого и среднего бизнеса – 29%, сферы образования – 21%, органов государственного и муниципального управления – 12%. И, конечно, участники СВО – 81 кандидат», – отметил Сергей Перминов.

Председатель правления Фонда развития гражданского общества Константин Костин обратил внимание на то, что «портрет» кандидата предварительного голосования «Единой России» говорит о том, что партия точно попала в запрос общества и граждан.

«Защита и забота – это действительно востребовано и ожидается избирателями. Здесь прямая помощь, социальная поддержка, сервисность. Важна также включённость в работу региональных органов власти по реализации народной программы, потому что в своё время региональные отделения партии очень серьёзно над ней поработали. Там очень ожидаемы объекты, направления, мероприятия, которые необходимо реализовать», – сказал Константин Костин.

Поэтому образ кандидата от партии, судя по тем, кто зарегистрировался на предварительное голосование, – это человек, который способен такую работу вести, уверен эксперт.

Он также считает, что «Единая Россия» будет иметь существенное преимущество в новых регионах, поскольку оппозиционные партии пока никак там себя не проявили. При этом в контексте федеральных выборов предстоит понять, какие там есть узкие места, проблемы и сложности, учитывая всю специфику ситуации.

«Тем не менее, выборы в новых регионах как раз важны именно с точки зрения анализа практики», – сказал Константин Костин.

Генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов, в свою очередь, отметил, что кадровый проект «ПолитСтарт», который «Единая Россия» реализует, чтобы помочь кандидатам-новичкам подготовиться к выборам, как и предварительное голосование, являются лифтом и инструментом вовлечения в политику активистов – как лояльных, так и протестных.

«Единая Россия» в предварительном голосовании в течение всех этих лет обеспечивает непрерывное обновление партийных рядов. Новые люди приходят, партия готова к реальной власти и в думе, и в законодательных собраниях, и в муниципалитетах. Механизм этого обновления действует постоянно. И пока оппозиционные политические силы не создадут соразмерных и аналогичных по влиянию и охвату механизмов, «Единая Россия» будет оставаться доминирующей политической силой», - сказал Дмитрий Орлов.

В Архангельской области всего для участия в предварительном голосовании подало заявлений более 800 кандидатов. Конкурс в Архангельское областное Собрание составил 10 человек на 1 мандат. Для сравнения в 2018 году уровень конкуренции был значительно ниже, сейчас вырос практически вдвое.

«Если говорить о принадлежности и «портрете» кандидатов в облсобрание, то это половина членов партии, однако треть из общего числа беспартийные. Практически половина – представительницы женского пола, около трети – молодежь, и только 14% - действующие депутаты. В гордуму в сравнение с 2018 годом уровень конкуренции возрос на 40%. Среди подавших документы большинство – беспартийные, более половины составили женщины, чуть более трети – представители молодежи и лишь 5% действующие депутаты. Среди кандидатов представители бюджетной сферы: учителя, директора учебных заведений и учреждений культуры, управленцы ресурсоснабжающих организаций города, представители бизнеса и СМИ, волонтеры, участники СВО. Можно говорить о том, что заксобрания области и столицы ждет существенное обновление», - рассказал председатель оргкомитета по предварительному голосованию Иван Новиков.

На сегодняшний день количество зарегистрировавшихся избирателей составляет чуть больше 25 тысяч жителей Архангельской области.

Агитационный период для кандидатов начинается сразу после выдвижения и завершится 21 мая. Зарегистрироваться избиратели также могут на официальном сайте процедуры PG.ER.RU с 17 апреля по 26 мая с верификацией через портал «Госуслуги». Само электронное голосование состоится с 22 по 28 мая 2023 года.