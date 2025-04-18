Единороссы Архангельской области готовятся к осенним выборам

В преддверии осенних выборов губернатора Архангельской области Региональный политический совет партии "Единая Россия" провел заседание Президиума, посвященное подготовке к избирательным кампаниям. В центре внимания – обеспечение высокого уровня организации и мобилизации ресурсов для успешного проведения выборов.







Успешное проведение всех избирательных кампаний позволит партии "Единая Россия" продолжить реализацию приоритетных проектов и программ, направленных на повышение качества жизни населения, развитие экономики и социальной сферы региона.

Помимо ключевого события – выборов главы региона, осенью 2024 года жителей Архангельской области ожидает целый ряд других важных избирательных кампаний. В частности, состоятся выборы депутатов уже вторых созывов Собраний депутатов Вилегодского и Каргопольского муниципальных округов, а также первые выборы в Собрание Вельского муниципального округа. Кроме того, запланированы дополнительные выборы в ряде территорий, что потребует от партии "Единая Россия" максимальной концентрации усилий и эффективного взаимодействия с местными отделениями.Президиум Регионального политического совета уделил особое внимание разработке стратегии избирательной кампании, определению приоритетных направлений работы с избирателями, формированию сильных команд кандидатов и обеспечению прозрачности и легитимности избирательного процесса.







