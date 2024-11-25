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Учиться станет веселее. В школах Архангельска грядет обновление

Все в духе времени – черные классные доски уходят в прошлое, ученые придумали кое-что повеселее.

В прошлом году областное правительство выделило средства в рамках арктической «Единой субсидии» на приобретение интерактивных досок для школ столицы Поморья. Новшество презентует градоначальник областной столицы Дмитрий Морев: 

 - Современное оборудование - ценный инструмент для педагогов, которые получают новые возможности для увлекательной подачи материала. Интерактивные панели нравятся и детям: «доски» работают по принципу большого планшета, могут «превращаться» в тетрадный лист, служить пространством для творчества, показа презентаций, проведения викторин и многих других методов обучения. Занятия станут интересней, мотивация выше!

 Интерактивные панели с рельсовыми системами закуплены для следующих школ города: №№ 1,2, 8, 9, 11, 12, 14, 17, 23, 28, 30, 34, 36, 37, 43, 45, 52, 55, 60,62, 68, 69, 70, 73, 77, а также гимназий №№ 3, 6, 24, 25, школы Соловецких Юнг, Эколого-биологического лицея и Открытой сменной школы.


08 январь 13:32 | : Будни

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