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Вы не поверите! Архангельск стал лучшим в России по развитию туризма

Премии раздавали в Воронеже. Подробности от издания «Регион 29»:

- Архангельску присудили высшую награду в номинации «Город устойчивого развития туризма». Сольвычегодск получил диплом за первое место в номинации «Город культурного наследия» и 3 место в «Город музейного туризма».

Вельск в номинации «Лучший туристский маркетинг города» занял 3 место. Также городу присудили 1 место в специальной номинации «За применение креативных решений в туризме» от ПАО «Сбербанк России».

Торжественная церемония награждения премии состоялась 30 марта в Воронеже. В ней приняли участие делегации 63 городов из 41 регионов страны.

Архангельскую область представляли Центр развития туризма и культуры Архангельской области, которые подготовили презентации и защиту городов Архангельска и Сольвычегодска, и Визит-центр Вельского района.

Всероссийская премия «Туристические города» — это награда, присуждаемая муниципальным образованиям или отдельным населенным пунктам России по итогам открытого конкурса. Она направлена на развитие и продвижение отечественного туризма и индустрии гостеприимства и является частью проекта #ПораПутешествоватьПоРоссии.

Организатором премии выступил Туристско-информационный центр Воронежа при поддержке Администрации городского округа город Воронеж.

 

31 март 10:28 | : Культура

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