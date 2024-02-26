Архангельск вышел в финал премии "Туристические города"

Это награда, присуждаемая муниципальным образованиям или отдельным населенным пунктам России по итогам открытого конкурса. Направлена на развитие и продвижение отечественного туризма и индустрии гостеприимства.



Архангельск вошел в номинацию «Город устойчивого развития туризма». Рядом с ним расположились: Нижний Новгород, Тюмень, Норильск, Мончегорск, Калуга, Мичуринск.



- Приятно, что наш город попал в рейтинг перед тем, как отпразднует свое 440-летие. Турпоток в Архангельск растет, число туристов в 2023 году составило почти 130 тысяч человек, что на 10 процентов выше прошлогодних показателей. И важно сохранить эту тенденцию. Наш город славится уникальной природой, большим количеством музеев, памятников, интересными локациями на благоустроенных территориях. Мы продолжаем работать над развитием инфраструктуры, чтобы Архангельск привлекал как можно больше иногородних гостей, - сказал Дмитрий Морев.



Лауреатов определит экспертный совет по итогам выступлений. Финал премии пройдет 28−30 марта в Воронеже.