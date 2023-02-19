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Страсти по налоговым вычетам. Жителей Поморья тоже касается

Правом на налоговый вычет пользуется 41% россиян, еще 40% знает о возможности вернуть уплаченный НДФЛ, но не пользуется ею. Финансовая грамотность общества растет: за последние 2 года тех, кто не знает о возможности налогового вычета при покупке недвижимости, оплате лечения и обучения, инвестировании стало меньше. В опросах сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

 Госдума приняла закон об увеличении социальных налоговых вычетов по НДФЛ за обучение и лечение. Сегодня возможностью получить налоговый вычет пользуется 41% россиян. Почти столько же (40%) знает об этом праве, но не пользуется им. Главными причинами, по которым россияне не занимаются оформлением налогового вычета, являются сложности со сбором подтверждающих документов, нехватка времени и непонимание процедуры подачи налоговой декларации. Никогда не слышал о возможности вернуть уплаченный в казну НДФЛ каждый пятый (19%).

 Тех, кто реализует свое право на налоговый вычет, больше среди женщин (45% против 38% среди представителей сильного пола), а не информированных о нем — среди мужчин (23% против 14% среди женщин). Чем выше доход респондентов, тем чаще они пользуются возможностью возврата НДФЛ: если среди опрошенных, зарабатывающих менее 50 тыс. руб., так поступают 36%, то среди тех, чей доход превышает 80 тыс. руб., — уже 41%. Максимальное число не осведомленных о праве на налоговый вычет — среди россиян моложе 34 лет (27%).

 За последние 2 года финансовая грамотность российского общества повысилась: тех, кто не знает о возможности вернуть уплаченные налоги, стало меньше на 5 п.п.

 Между тем подать налоговую декларацию проще, чем кажется: те, занимался этим, оценивают сложность процедуры в среднем на 2,8 балла по 5-балльной шкале, тогда как не имеющие такого опыта — на 3,7. Россияне, подававшие налоговую декларацию, чаще всего заполняли ее самостоятельно: об этом сообщили 65% опрошенных. К помощи родственников, друзей и знакомых прибегали 12%, услугами профессиональных консультантов пользовался каждый пятый (19%).

 По сравнению с 2021 годом тех, кто справляется с оформлением налоговой декларации самостоятельно, стало больше на 6 п.п.

01 май 08:44 | : Экономика

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