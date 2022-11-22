Архангелогородцев проинформировали об опасности "серой" зарплаты

Служба исследований hh.ru, крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, провела опрос среди работающих жителей Архангельской области узнала, оформляют ли они налоговый вычет и на какие цели.
Опрос показал, что 42% работающих жителей Архангельской области оформляют налоговый вычет, причем один человек может оформить разные виды вычетов. Еще почти половина опрошенных (45%) признались, что у них нет подходящих статей расходов. А 13% были бы рады оформить налоговый вычет, но не могут этого сделать из-за неофициального дохода.
Чаще всего трудящиеся Архангельской области получают имущественный налоговый вычет (21% опрошенных выбрали этот вариант ответа), на втором месте по популярности – вычет по расходам по расходам на лечение и приобретение медикаментов (11%), на третьем – вычет за обучение (7%). Еще 3% опрошенных ответили, что получают инвестиционный налоговый вычет.
Интересно, что женщины чаще мужчин оформляют налоговые вычеты за лечение (13% против 7% соответственно) и за обучение (10% против 7%). Имущественный вычет чаще других получают сотрудники в возрасте 35-44 лет (это 22% или каждый пятый представитель данной возрастной группы). А среди тех, кто чаще всего компенсирует часть затрат на обучение – больше всего людей в возрасте 45-54 лет (11% или каждый десятый).
Чаще всего не могут получить налоговый вычет из-за неофициального дохода представители профессиональных сфер «Туризм, гостиницы, рестораны» (23%), «Автомобильный бизнес» (22%), а также «Консультирование» и «Искусство, развлечения, массмедиа» (по 20%). Имущественный налоговый вычет чаще прочих оформляют представители сфер «Добыча сырья» (28%), «Банки, инвестиции, лизинг» (24%) и «Бухгалтерия» (23%).
В региональном разрезе те, кто остался без налоговых вычетов в силу неофициального дохода, чаще всего встречаются в Калининградской и Липецкой областях, а также в Приморском крае (по 18%), реже всего – в Белгородской и Калужской областях (по 5%). Имущественный вычет наиболее популярен у работников из Ханты-Мансийского АО (30%), Кемеровской области (29%) и Ставропольского края (27%).
О том, кто и как может оформить налоговый вычет, рассказала Татьяна Нечаева, юрист hh.ru, эксперт по трудовому праву:
Налоговый вычет — это уменьшение налогооблагаемого дохода при исчислении НДФЛ, либо возврат части ранее уплаченного НДФЛ в установленных законодательством РФ о налогах и сборах случаях.
Кто может получить налоговый вычет?
Получить налоговый вычет может любой гражданин РФ, который является плательщиком НДФЛ. Еще нужно быть резидентом РФ — проживать в России не менее 183 дней в календарном году. Нерезиденты воспользоваться вычетом не могут. Но это справедливо для конкретного года и не распространяется автоматически на предыдущие и будущие годы.
Налоговый вычет не могут получить те, у кого в принципе отсутствует облагаемый доход: например, безработные, не имеющие иных источников дохода, кроме государственных пособий по безработице.
Какие бывают налоговые вычеты?
Законодательством РФ предусмотрены несколько групп налоговых вычетов по НДФЛ (ст. ст. 218 - 221 НК РФ), но одни из самых востребованных следующие:
1. Стандартные: для льготных категорий граждан и граждан, имеющих детей. Например, на первого и второго ребенка можно получить по 1400 рублей стандартного вычета, а на третьего — 3000 рублей.
2. Социальные: по расходам на оплату обучения, лечения, физкультурно-оздоровительные услуги, на дополнительные меры по пенсионному обеспечению и на другие социально значимые цели.
3. Инвестиционные: например, в сумме денежных средств, внесенных налогоплательщиком в налоговом периоде на индивидуальный инвестиционный счет.
4. Имущественные: в частности, по расходам на новое строительство либо приобретение жилья или земельных участков под жилье, а также на погашение процентов по соответствующим займам (кредитам). Важно помнить, при получении имущества в порядке дарения имущественные вычеты не предоставляются.
5. Профессиональные: например, для лиц, занимающихся частной практикой, либо лиц, получающих доходы от выполнения работ (оказания услуг) по гражданско-правовым договорам.
У каждого вида налоговых вычетов есть свои особенности и ограничения:
· Например, вычет при покупке жилья гражданину дают с учетом лимита — 2 млн рублей на недвижимость. Вернуть можно 13% от этой суммы, но только в пределах фактически потраченных на квартиру средств, то есть до 260 тыс. рублей. Еще есть вычет по процентам за ипотеку, но для него отдельный лимит — 3 млн рублей. Вернут также 13% от уплаченных процентов, но не более 390 тыс. рублей.
· Когда речь идет о социальных вычетах, общая сумма для них (за исключением расходов на благотворительность, дорогостоящих медицинских услуг и оплаты образования детей) не может превышать 120 тыс. рублей за год, то есть возвращаются 13 % от 120 тыс. рублей.
· Налоговый вычет на физкультуру будет предоставляться в размере фактически произведенных расходов, но не более 120 тыс. рублей в год в совокупности с другими социальными вычетами. Важно, купить абонемент в зал нужно в 2022 году. Даже если абонемент действует весь 2022 год, а вы его купили в 2021 году, то вычет не предусмотрен.
· Инвестиционный налоговый вычет можно получить за операции с инвестиционным счетом (ИИС): 13 % от суммы, положенной на него, но не более чем с 400 тыс. рублей в год.
· Вернуть 13% от сумм за обучение или лечение можно в течение 3-х лет с того года, как были оплачены расходы (ст. 78 НК РФ).
Вычет можно получить двумя основными способами:
Кроме того, существует упрощенный порядок получения имущественных и инвестиционных налоговых вычетов за предыдущий налоговый период в сокращенные сроки без необходимости направления в налоговый орган налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц формы 3-НДФЛ и подтверждающих документов. Для получения вычета в упрощенном порядке необходимо через личный кабинет налогоплательщика представить заявление, сформированное налоговым органом.
Совет: помните, что нюансов при получении налогового вычета очень много. Всегда можно получить консультацию и задать вопрос по своей ситуации в налоговой инспекции. Для этого удобно использовать личный кабинет налогоплательщика.
Для тех, кто хотел бы разобраться самостоятельно, подробная информация размещена на сайте ФНС по адресу: https://www.nalog.gov.ru/rn77/fl/interest/tax_deduction/?ysclid=lasov9octs557422068