Сельские Дома культуры в Поморье снова становятся центром культурной жизни

В рамках реализации президентского национального проекта «Культура» и в соответствии с приоритетами Народной программы партии "Единая Россия" завершена масштабная реконструкция Заостровского сельского Дома культуры, расположенного в деревне Большое Анисимово. Благодаря проведенным работам, учреждение культуры превратилось в современное многофункциональное пространство, объединяющее жителей всех возрастов и способствующее развитию творческих инициатив.



«Дом культуры превратился в многофункциональное пространство, объединяющее людей всех возрастов с самыми разнообразными увлечениями», – написал в своих социальных сетях губернатор Архангельской области, секретарь Архангельского реготделения «Единой России» Александр Цыбульский.

Проведенные ремонтные работы охватили основные функциональные зоны Дома культуры, включая библиотеку, зрительный и танцевальные залы, музейные комнаты, а также центральное фойе. В ходе реконструкции были заменены инженерные коммуникации, обновлена отделка помещений, установлены современные системы освещения и звукоусиления, приобретено новое оборудование и мебель. Особое внимание было уделено созданию комфортных условий для посещения учреждения людьми с ограниченными возможностями.Благодаря модернизации Заостровский сельский Дом культуры стал центром культурной жизни села, предоставляя широкие возможности для реализации творческого потенциала жителей. В учреждении функционируют 21 клубное объединение различной направленности, включая вокальные и танцевальные ансамбли, театральную студию, краеведческий музей и хоровые коллективы. Количество посетителей Дома культуры после реконструкции увеличилось втрое, что свидетельствует о востребованности учреждения и эффективности проведенных мероприятий.



