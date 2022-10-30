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Заостровский Дом культуры и музей засияли новыми красками

Обновлены помещения библиотеки, зрительный и танцевальный залы, музейные комнаты, центральное фойе и другие пространства.

Здание постройки середины прошлого века приобрело современный вид. И это событие не только для жителей Заостровских деревень, но и для всего Приморского района.

В день открытия на сцене ДК полувековой юбилей отметил единственный академический коллектив в Приморском районе – Заостровский академический народный хор. Некоторые из участников поют в хоре со дня основания. Собравшихся поздравил депутат Архангельского областного Собрания Андрей Малыгин (фракция «Единая Россия») и пожелал коллективу хора и руководству Заостровского Дома культуры новых творческих успехов, развития и процветания.

Заостровский ДК выиграл конкурс на реконструкцию здания. Администрация разработала концепцию и определила приоритеты. ДК вошел в национальный проект «Культура» и получил 10 млн. на капремонт. Из областного бюджета при поддержке губернатора было выделено дополнительно 5 млн. рублей.

«Это не латание дыр, не какие-то точечные локальные участки, а комплексный подход к объекту ремонта. ДК преобразился кардинально, очень светло, просторно. Сюда пришел 21 век»,- прокомментировал заместитель министра культуры Архангельской области Владимир Анисимов.

Здесь отремонтировали систему отопления, библиотеку, зрительный и танцевальный залы, музейные комнаты, входной тамбур, центральное фойе и другие пространства, установили водосточную систему.

Кроме того, утеплили пол и стены, заменили окна и двери, установили светодиодные светильники, приобрели в музейные комнаты новую мебель. В зрительном зале установлен светодиодный экран и проектор.

21 век наступил и в Заостровском музее. Здесь новый свет, новые окна, новая мебель и стеллажи для хранения особо ценных экспонатов. 

Всего в 2022 году работы в рамках национального проекта «Культура» проводятся в 14 культурно-досуговых учреждениях региона. В 2023 году капитально отремонтируют два объекта – в Няндомском районе и Верхнетоемском округе.


07 декабрь 16:02 | : Экономика / Культура

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