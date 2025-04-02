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Единороссы Северодвинска поддержали Всероссийскую акцию "Вода России"

Акция под девизом «Театральному озеру – чистые берега» стартовала сегодня, 15 мая, у ДЮЦа на проспекте Труда, 54.

 Мероприятия Всероссийской акции «Вода России» в Северодвинске организуют объединение «ЭКО ДЮЦ» и отдел экологии и природопользования администрации Северодвинска в рамках партийного проекта "Чистая страна".

 Акцию поддержал Архангельский региональный общественный экологический фонд «Биармия» и Северодвинское местное отделение партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

 Сегодняшнее мероприятие собрало ребят и педагогов из школ № 2, 9, 13, 20, 21, 25, 28 и гуманитарной гимназии № 8. Всего – более 90 участников, многие из которых – юннаты «Движения первых».

 За время дружной работы активисты собрали 32 мешка мусора. 

 В мероприятии приняли участие активисты Северодвинского местного отделения партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" сторонник партии Медведева Светлана Викторовна, члены партии Гольдфайн Юлия Владимировна, Воропаева Екатерина Юрьевна, единомышленник Торопова Маргарита Александровна.


16 май 09:54 | : Политика

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