Единороссы Северодвинска поддержали Всероссийскую акцию "Вода России"

Акция под девизом «Театральному озеру – чистые берега» стартовала сегодня, 15 мая, у ДЮЦа на проспекте Труда, 54.



Мероприятия Всероссийской акции «Вода России» в Северодвинске организуют объединение «ЭКО ДЮЦ» и отдел экологии и природопользования администрации Северодвинска в рамках партийного проекта "Чистая страна".



Акцию поддержал Архангельский региональный общественный экологический фонд «Биармия» и Северодвинское местное отделение партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"



Сегодняшнее мероприятие собрало ребят и педагогов из школ № 2, 9, 13, 20, 21, 25, 28 и гуманитарной гимназии № 8. Всего – более 90 участников, многие из которых – юннаты «Движения первых».



За время дружной работы активисты собрали 32 мешка мусора.

В мероприятии приняли участие активисты Северодвинского местного отделения партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" сторонник партии Медведева Светлана Викторовна, члены партии Гольдфайн Юлия Владимировна, Воропаева Екатерина Юрьевна, единомышленник Торопова Маргарита Александровна.



