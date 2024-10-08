Игорь Арсентьев распорядился перестать злить людей

Вопрос касается расписания автобусов, работающих на дачных маршрутах. Нынешняя схема получила отповедь от главы Северодвинска:

- «Сколько можно злить людей?» - такой вопрос задают мне сегодня дачники, ожидая на остановке автобус маршрута 103. И я с ними полностью согласен!



Второй год подряд наступаем на одни и те же «грабли» и закрепляем в муниципальном контракте с перевозчиком переход на зимнее расписание дачных маршрутов с 1 октября. Безусловно, ухудшение или улучшение погодных условий в контракте не пропишешь, но оперативно реагировать на запрос жителей мы обязаны, даже если это повлечет за собой дополнительную нагрузку на бюджет.



Солнечная погода будет еще неделю, поэтому поручил Комитету ЖКХ вместе с перевозчиком начиная с завтрашнего дня и до 13 октября включительно вернуть летнее расписание маршрутов, курсирующих до дачных кооперативов.