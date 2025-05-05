Вверх
В Архангельске открыли памятник герою контртеррористической операции

Сегодня на территории Архангельской средней школы №55 состоялось торжественное открытие бюста Андрею Ивановичу Анощенкову. Отрадно, что открытие прошло в канун празднования 80-лет Великой Победы.

 А. И. Анощенков — Герой Российской Федерации, военный летчик вертолета, майор, участник второй части контртеррористической операции на территории Северо-Кавказского региона, выпускник средней школы №55.

 В церемонии открытия приняли участие министр образования Архангельской области Олег Русинов, председатель Архангельской городской Думы Иван Воронцов и городской депутат Владислав Виривский, военный комиссар области Александр Севастей, представители отряда специального назначения "Ратник", вдова Героя Анна Анощенкова, сын Героя Максим Анощенков (действующий офицер армии), друзья и одноклассники Героя.

 Установка памятного знака стала возможной благодаря проекту «Помни их имена», который реализуется в Архангельской области с 2023 года по инициативе губернатора региона Александра Цыбульского и регионального отделения Российского военно-исторического общества, финансовой поддержке депутата областного Собрания депутата Михаила Авалиани, конечно же, большой работе администрации образовательного учреждения.

 «Андрей Иванович Анощенков — пример мужества, самоотверженности и преданности своему делу. Его жизнь и подвиг вдохновляют нас на добрые дела, учат стойкости и верности принципам. Он участвовал в контртеррористической операции на территории Северо-Западного региона, проявляя мужество и профессионализм в самых сложных условиях.

 Пусть этот памятный знак напоминает нам о важности сохранения памяти о современных героях и о том, что каждый из нас может внести свой вклад в безопасность и защиту нашего государства. 

 А для учеников средней школы №55, всей Маймаксы это яркий пример, на кого можно и надо равняться, ведь Герой России Андрей Иванович вырос и учился именно здесь», — отметил Иван Воронцов.

 Депутат городской Думы Владислав Виривский рассказал про оказанную помощь в обновлении школьного музея:

 - Подготовка и открытие такого памятника — это огромная заслуга инициативных людей, которые работают в школе и чтят память Анощенкова Андрея Ивановича. И, конечно, хочется отметить школьный обновленный музей. Отчасти благодаря нашему участию, депутатскому корпусу, и во многом благодаря активности педагогов, вовлеченных в историю нашей области, своей школы, нам удалось придать музею новый, свежий вид. Обновили мебель, провели ремонт, чтобы и учителя, и дети могли с удовольствием проводить там время, изучать нашу историю и чтить память тех, кто отдал жизни за наше будущее.


05 май 17:15

