Депутаты Архангельска предлагают установить бюст летчику Герою России

В Архангельской городской Думе прошли общественные слушания по проекту установки бюста Герою России Андрею Анощенкову. В них приняли участие депутаты, руководство школы, ветераны, общественники и молодёжь.



Андрей Анощенков, окончив Уфимское авиаучилище, был направлен на военную службу на Северный Кавказ. Там он неоднократно принимал участие в боевых операциях.



В августе 99-го вертолёт Ми-8 со старшим лётчиком Анощенковым был сбит во время боевого задания в Республике Дагестан. Несмотря на попадание, пилоты смогли посадить горящую машину и эвакуировать пассажиров. Андрей Анощенков смог вынести раненных, но сам получил 70% ожогов тела. Врачи не смогли его спасти.



В том же году лётчик получил звание Героя России. В Архангельске его именем назван проезд в Маймаксанском округе и родная школа №55. В плане руководства школы - установить бюст с изображением Героя России во дворе учебного заведения. Для этого они приняли участие в конкурсе "Помни их имена".



«Архангелогордцы разных поколений проявляли героизм, защищая других людей. В их честь заслуженно называют улицы и устанавливают памятные знаки. Что больше всего радует - неравнодушные северяне заявляются с подобной инициативой в грантовые конкурсы. А это отличная возможность привлечь финансирование на увековечивании памяти наших героических земляков», - подчеркнул председатель Архангельской городской Думы Иван Воронцов.



Помимо установки бюста, планируется благоустроить прилегающую территорию. Это станет главным местом для проведения линеек и торжественных мероприятий.



«Имена наших Героев никто не должен забывать. Особенно, когда герой выпускник школы – это гордость для учебного учреждения, города и всего региона. Со своей стороны мы окажем всевозможную поддержку, чтобы эта идея нашла своё воплощение», - отметил депутат Архангельского областного Собрания Михаил Авалиани.