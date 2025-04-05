Игорь Арсентьев: Губернатор услышал северодвинцев

Глава Северодвинска о сегодняшнем выступлении губернатора Александра Цыбульского:

- Сегодня Глава региона Александр Цыбульский представил отчет о результатах деятельности регионального правительства и обозначил план развития на ближайшее будущее. Безусловно, в центре внимания Александра Витальевича прежде всего интересы северян, повышение качества их жизни. Очень важно, что в основу его работы легли пожелания жителей области, в том числе северодвинцев.

В своём выступлении перед депутатами Архангельского областного Собрания Губернатор отметил, что импортозамещение стало ключевым вектором развития региона за последние пять лет. Северодвинские предприятия есть в числе значимых практик – это «Промышленные технологии», СМК «Альтернатива», которая завершила модернизацию цеха по производству эмалированных теплообменных элементов, не имеющих аналогов в стране, а также центр пропульсивных систем «Звёздочки», занимающийся выпуском импортозамещающих движительных комплексов.

Важно, что Александр Витальевич отдельное внимание уделил тарифной политике. Соглашусь, с Губернатором, что тарифы – это не просто цифры в квитанциях, а отражение экономической реальности, в которой мы живём. В Архангельской области почти 50% платы по тарифу компенсируется из областного бюджета. Это означает, что почти половину стоимости коммунальных услуг за каждого жителя области оплачивает регион. Это серьёзная нагрузка на бюджет, но именно она позволяет сдерживать рост платы для жителей. Если в 2020 году объём бюджетной поддержки составлял 4 млрд рублей, то в 2025 году он превысит 12 млрд рублей. Глава региона заверил, что поддержка и целевые субсидии – это ответственность регионального правительства. Задача – сохранить баланс между стабильной работой коммунальной сферы и доступностью её услуг для каждого жителя.

Северодвинск гордится, что смог внести свой вклад в общий результат по жилищному и дорожному строительству, а также благоустройству. В Северодвинске за 5 лет 11,5 млрд рублей направлено на реализацию национальных проектов. Построен новый мост, 8 социальных многоквартирных домов, благоустроено 16 территорий и 8 дворов, отремонтировано 48 километров дорог, введены в эксплуатацию 3 детских сада, построены спортивные и культурные объекты. И это – только начало, впереди новые задачи, проекты и объекты. Муниципалитет готов в команде с Губернатором региона Александром Цыбульским и региональным правительством к реализации мероприятий по улучшению уровня жизни северодвинцев!