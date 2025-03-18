Архангельские депутаты дали компании "Рико" последний шанс на исправление

В рамках заседания комиссии по вопросам строительства, землепользования и транспортной инфраструктуры Архангельской городской Думы под руководством депутата Дениса Лапина был поднят вопрос, касающийся деятельности транспортной компании «Рико».



С 1 января по 31 марта текущего года в Архангельске зафиксировано 144 дорожно-транспортных происшествия с участием автобусов компании, в результате которых пострадали 8 человек. К сожалению, статистика с каждым отчетным кварталом только возрастает.



По данным департамента транспорта городской Администрации, в транспортных компаниях мероприятия по обеспечению безопасности пассажирских перевозок осуществляются аттестованными специалистами, прошедшими специальное обучение и имеющими соответствующую квалификацию.

В компании «Рико» с водительским составом регулярно проводятся инструктажи по соблюдению правил дорожного движения. Контролёрами технического состояния ежедневно осуществляется предрейсовый и послерейсовый контроль технического состояния автобусов.



Руководство компании «Рико» регулярно проводит встречи с представителями городской администрации для обсуждения мероприятий, направленных на снижение уровня аварийности.



Заместитель директора ТК «Рико» Алексей Веселков отметил, что компания часто сталкивается с проблемами, связанными с качеством ремонта автобусов, осуществляемого подрядными организациями. В связи с этим, с начала мая 2025 года компания планирует самостоятельно осуществлять ремонт автобусов, арендовав здание механического завода и закупив необходимое оборудование.



Депутат Денис Лапин поинтересовался, сохраняются ли в компании «Рико» проблемы с кадровым обеспечением. Веселков ответил, что глобальных проблем нет, однако в некоторых случаях возникают сложности с нехваткой автобусов из-за задержек в подготовке машин подрядчиками.



Депутат Мария Харченко выразила обеспокоенность по поводу организации маршрутной сети и спросила о возможности внесения изменений. Директор департамента транспорта Максим Шемелин пояснил, что изменение маршрутов требует заключения дополнительного соглашения и соответствующего финансирования, которого в настоящее время нет.



Мария Борисовна также обратила внимание на случаи использования водителями мобильных телефонов во время движения и предложила рассмотреть вопрос об установке валидаторов в салонах всех автобусов.

Алексей Веселков отметил, что за водителями, нарушающими правила, применяются меры дисциплинарного воздействия, а в каждом автобусе установлены камеры видеонаблюдения. Валидаторы продолжают устанавливаться, особенно на маршрутах с низким пассажиропотоком и отсутствием кондукторов.



Председатель Архангельской городской Думы Иван Воронцов предложил разместить на внешней задней части автобусов (то есть на «корме») контактную информацию. Это позволит пассажирам и другим участникам дорожного движения оперативно сообщать о любых нарушениях, связанных с конкретным автобусом.

«Сейчас, с наступлением весны, я прошу обратить особое внимание на температурный режим в автобусах. Пожалуйста, включайте кондиционеры, чтобы избежать ситуаций, которые происходили в прошлом году, когда на улице было +20, а в автобусах ощущалось как +40», — сказал Иван Александрович.

Кроме того, он подчеркнул необходимость следить за внешним видом автобусов, своевременно их мыть и следить за тем, чтобы водители и кондукторы носили фирменную одежду автопредприятия.



Депутат Михаил Орлов поднял тему работы ТК «Рико» на пригородном направлении. «Как пример маршрут № 104, количество рейсов стало меньше, и это вызывает большие неудобства жителей. Я прошу проанализировать пассажиропоток еще раз и рассмотреть вопрос увеличения количества в "час пик"», — отметил Михаил Петрович.

Работу на 5-м маршруте оценила и депутат Ксения Корюкиа. «Очень много жалоб поступает жителей на количество рейсов по данному маршруту. Прошу еще раз профильному департаменту в рамках отдельного маршрута проработать с ТК "Рико" возможность изменения количества выходов автобусов, исходя из реального пассажиропотока», — сказала Ксения Сергеевна.



А депутаты Аркадий Пороховник и Алексей Бельков затронули тему ремонта остановочных павильонов и обустройства конечных пунктов автобусов. «Как пример, на 14-й л/з силами одного из предприятий были отремонтированы остановочные павильоны, а сейчас один из них поврежден. Есть предположения, что это сделал один из автобусов "Рико". Кроме этого, конечно, надо решать вопрос по обустройству конечных пунктов маршрутов элементарными удобствами для водителей и кондукторов», — рассказали народные избранники.



Начальник отдела ГИБДД по городу Архангельску Михаил Долженко выразил обеспокоенность высоким уровнем аварийности с участием автобусов компании «Рико». Начальник службы эксплуатации ТК «Рико» Алексей Рожин отметил, что компания предпринимает все возможные меры для предотвращения аварий, включая проведение разъяснительной работы с водителями и анализ причин ДТП.



В ответ на вопрос Марии Харченко о возможном повышении тарифов на проезд, Максим Шемелин сообщил, что в планах на текущий год такого повышения не предусмотрено.



Кроме того, Мария Харченко предложила рассмотреть возможность введения льготных тарифов для школьников и студентов. Рожин отметил, что данный вопрос требует дополнительного обсуждения, так как компания является исполнителем по действующему контракту.



Иван Воронцов подчеркнул, что, несмотря на некоторые проблемы, с приходом компании «Рико» в город обновился парк общественного транспорта, что повысило его доступность для жителей Архангельска. Он также отметил, что такие встречи необходимы для обсуждения проблемных вопросов и поиска путей их решения.



«Еще раз подчеркну, мы с вами проводим уже третье рабочее совещание, на сегодня наши замечания не услышаны и ваша работа не скорректирована. Давайте не только слушать, но и делать шаги вперед», — обратился Иван Александрович к представителям «Рико».



Также председатель городской Думы обратил внимание представителей ТК «Рико» и на слабую информационную работу по освещению деятельности.

Председатель профильной комиссии Денис Лапин подвёл итоги заседания, отметив, что, хотя контрактные обязательства компании «Рико» в целом соблюдаются, ситуация с выходом автобусов на маршруты остаётся напряжённой. Он также выразил надежду на стабилизацию ситуации после открытия собственного ремонтного цеха компанией.



В заключение, было отмечено, что контракт с компанией по обслуживанию междугородних маршрутов истекает 1 июня 2025 года, и необходимо провести анализ текущей ситуации для принятия дальнейших решений. В этом вопросе городские депутаты подготовят ряд предложений для рассмотрения в региональном министерстве транспорта и проведут дополнительную встречу в стенах городской Думы.



