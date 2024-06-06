В Архангельске обстреляли пассажирский автобус

Инцидент произошел вчера вечером в районе Ломоносовского ДК. О чем сообщили в самой компании «Рико», фактического монополиста на рынке городских транспортных перевозок, посредством социальных сетей.

- Автобус МАЗ с 64 маршрута, на линию вышел недавно. Повреждено боковое стекло. Вызвали ГАИ и полицию, проводится расследование. Надеемся, полиция найдет виновников происшествия, ведь пуля могла попасть и в пассажира, и в кондуктора.

Предположительно городской транспорт был обстрелян то ли из огнестрельного, то ли из травматического оружия двумя молодыми людьми, скрывшимися на мопеде.

Пострадавшие не зафиксированы. В виду позднего времени (около 22.00) и субботы пассажиров в салоне было не много.

Наблюдатели отмечают, что ранее транспортная компания «Рико» подвергалась только словесным нападкам…